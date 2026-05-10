10.05.2026 17:32:00
Kahve ve meyvenin en leziz buluşması: Böğürtlenli tiramisu tarifi

Klasik tiramisunun kahveli lezzetini, böğürtlenin ferah ve hafif ekşimsi aromasıyla buluşturan böğürtlenli tiramisu tarifi; kaşık kaşık mutluluk veren, hafifliğiyle büyüleyen enfes bir tatlı alternatifi sunuyor. İşte tadıyla mest eden böğürtlenli tiramisu tarifi...

Tatlıseverlerin vazgeçilmezlerinden biri olan tiramisu, bu kez böğürtlen dokunuşuyla çok daha ferah ve modern bir hale geliyor. Yumuşacık kreması, kahveyle ıslatılmış kedidili bisküvileri ve meyvemsi aromasıyla hem yaz sofralarına hem özel davetlere çok yakışıyor. Özellikle hafif ama gösterişli tatlı arayanların favorisi olacak böğürtlenli tiramisu, ilk kaşıktan itibaren damakta iz bırakan bir lezzet sunuyor. İşte tadıyla mest eden böğürtlenli tiramisu tarifi...

BÖĞÜRTLENLİ TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

Kreması için:

400 gram labne peyniri

1 paket krema

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

Katları için:

1 paket kedidili bisküvi

1 su bardağı filtre kahve

1 yemek kaşığı granül kahve

Böğürtlen sosu için:

2 su bardağı böğürtlen

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

Taze böğürtlen

Kakao

BÖĞÜRTLENLİ TİRAMİSU YAPILIŞI

İlk olarak böğürtlen sosunu hazırlayın.

Böğürtlenleri, şekeri ve suyu küçük bir sos tenceresine alın.

Kaynamaya başlayınca nişastayı ekleyip koyulaşana kadar karıştırın.

Ardından soğumaya bırakın.

Kreması için labne, krema, pudra şekeri ve vanilini pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Kahveyi hazırlayın ve ılımaya bırakın.

Kedidili bisküvilerini kahveye batırıp borcama dizin.

Üzerine kremanın yarısını yayın.

Hazırladığınız böğürtlen sosunun bir kısmını gezdirin.

Aynı işlemleri tekrar ederek ikinci katı oluşturun.

Tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine kakao serpin ve taze böğürtlenlerle süsleyin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #tiramisu #tatlı krizi

