Anadolu sofralarının sessiz yıldızı: Kapama tarifi

Her yöresel tarif, bir hikâye taşır. Kapama da bu topraklara has, kuzu etiyle yapılan, az malzemeyle çok şey anlatan yemeklerden biri. Ege’de genellikle kuzu etinden yapılır, İç Anadolu’da tavukla da hazırlanır.

KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

1 kg kemikli kuzu eti (kol, incik veya kaburga)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

2 su bardağı sıcak su

İç pilav için:

1,5 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı et suyu (etin haşlama suyundan alınabilir)

Yapılışı: