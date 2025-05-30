Anadolu sofralarının sessiz yıldızı: Kapama tarifi

Her yöresel tarif, bir hikâye taşır. Kapama da bu topraklara has, kuzu etiyle yapılan, az malzemeyle çok şey anlatan yemeklerden biri. Ege’de genellikle kuzu etinden yapılır, İç Anadolu’da tavukla da hazırlanır.
KAPAMA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kemikli kuzu eti (kol, incik veya kaburga)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 su bardağı sıcak su
İç pilav için:
- 1,5 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 su bardağı et suyu (etin haşlama suyundan alınabilir)
Yapılışı:
- Kuzu etlerini tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Kaynadıkça üzerindeki köpüğü alın. Tereyağını, tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.
- Et yumuşayana kadar (yaklaşık 45–50 dakika) haşlayın. Suyunu süzerek bir kenara ayırın.
- Pirinci sıcak tuzlu suda 15 dakika bekletin, süzün.
- Tereyağında fıstıkları hafif kavurun, ardından pirinci ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.
- Kuş üzümü, tarçın, yenibahar ve tuzu ekleyin.
- 2 su bardağı et suyunu döküp kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Geniş bir fırın tepsisine iç pilavı yayın.
- Üzerine haşlanmış kuzu etlerini yerleştirin.
- Kalan et suyundan biraz gezdirin, tepsiyi folyoyla kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.