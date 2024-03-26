İftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiz pratik lezzet: Yumurtalı pide tost tarifi...

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2024 Salı, 23:25
İftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiz pratik lezzet: Yumurtalı pide tost tarifi...

Ramazan ayında iftardan artan pideler sahur vaktinde değerlendirilerek israf önlenir ve pratik bir şekilde tost yapılarak lezzetli bir alternatif ortaya çıkar. Hem pidelerin ziyan olması engellenir hem de hazırlanan tostlar doyurucu ve lezzetlidir, tadına doyum olmaz. Kalan Ramazan pidesini değerlendirmenin en güzel hali de denebilir.

İftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiz pratik lezzet: Yumurtalı pide tost tarifi...

Yumurtasıyla, peynirleriyle ve hindi fümesiyle zenginleşen bu tarifimiz, taze domates ve köy biberiyle harmanlanarak ağzınızda taze bir lezzet bırakıyor. Gün boyunca sizi tok tutacak bu tost tarifini her sahurda çeşitlendirerek farklı eklemeler yapabilirsiniz, böylece her seferinde yeni bir tat deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki, iftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiniz lezzet nedir? İşte yumurtalı pide tost tarifi...

İftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiz pratik lezzet: Yumurtalı pide tost tarifi...

YUMURTALI PİDE TOST TARİFİ

Malzemeler:

1/4 adet ramazan pidesi

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı süt

2 dilim kaşar peyniri

1 yemek kaşığı mozarella peyniri ya da kaşar peyniri(rendelenmiş)

2 dilim hindi füme

1 adet biber

2 dilim domates

1 çay kaşığı kuru kekik

İftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiz pratik lezzet: Yumurtalı pide tost tarifi...

YUMURTALI PİDE TOST YAPILIŞI

Pidenin ortasından yarın. 

Çırpılmış sütlü yumurtanın içerisine batırın.

İçine peynirleri, hindi fümeyi, köy biberi, domatesi ve kekiği ilave edip pişirme kağıdı arasında tost makinesinde yüksek devirde pişirin.

Afiyet olsun!

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