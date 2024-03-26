İftardan kalan pideyle sahurda yapabileceğiz pratik lezzet: Yumurtalı pide tost tarifi...

Ramazan ayında iftardan artan pideler sahur vaktinde değerlendirilerek israf önlenir ve pratik bir şekilde tost yapılarak lezzetli bir alternatif ortaya çıkar. Hem pidelerin ziyan olması engellenir hem de hazırlanan tostlar doyurucu ve lezzetlidir, tadına doyum olmaz. Kalan Ramazan pidesini değerlendirmenin en güzel hali de denebilir.