Anadolu'nun baharından sofralara: Keşkek tarifi
Anadolu'nun sevilen ancak az bilinen geleneksel yemeği Keşkek, Türk mutfağının saklı incilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
Türk mutfağı, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisiyle şekillenmiş zengin bir kültüre sahiptir. Keşkek, bu zenginliğin önemli bir parçası olarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, özellikle Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıklıkla yapılan bir ana yemektir. İşte, Keşkek tarifi...
KEŞKEK TARİFİ
Malzemeler
- 300 gr dövme buğday
- 100 gr beyaz nohut
- 5.5 su bardağı su
- 750 gr kemikli koyun eti
- 60 gr tereyağı
- Karabiber
- Tuz
- Kırmızı toz biber
Yapılış
- Nohut ile buğdayı 2.5 su bardağı su ile bir gece önceden ıslatın ve eti haşlayın.
- Nohut ile buğdayın suyunu süzüp ete ilave edin. Ayırdığınız suya 4 bardak daha su ilave edin.
- Tereyağının yarısına su, karabiber ve tuzu ekleyip buğday lapa oluncaya kadar yaklaşık 75 dakika pişirin.
- Etin kemiklerini ayırıp yemeğin üzerine ilave edin. Keşkeği büyük bir tencereye alın. Tahta kaşıkla ezerek karıştırıp servis tabağına alın.
- Üzerine kırmızı pul biberle birlikte kızdırılmış tereyağı gezdirip tatlandırın.
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