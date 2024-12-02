Anadolu'nun baharından sofralara: Keşkek tarifi

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:24

Türk mutfağı, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisiyle şekillenmiş zengin bir kültüre sahiptir. Keşkek, bu zenginliğin önemli bir parçası olarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, özellikle Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıklıkla yapılan bir ana yemektir. İşte, Keşkek tarifi...

KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

300 gr dövme buğday

100 gr beyaz nohut

5.5 su bardağı su

750 gr kemikli koyun eti

60 gr tereyağı

Karabiber

Tuz

Kırmızı toz biber

Yapılış