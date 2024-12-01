Evde kolayca hazırlayabileceğiniz California Roll tarifi
California Roll, suşi dünyasının en sevilen çeşitlerinden biri. İçindeki yengeç, avokado ve salatalıkla hem hafif hem de oldukça lezzetli bir seçenektir.
Geleneksel suşi tariflerine göre hazırlanması daha kolay olan bu tarifi, evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. İşte adım adım California Roll tarifi...
Malzemeler
Pirinç için:
- 1 su bardağı sushi pirinci
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 200 gram taklit yengeç eti (surimi)
- 1 adet avokado (olgun, ince dilimlenmiş)
- 1 adet salatalık (ince uzun doğranmış)
Diğer:
- 4 adet nori yaprağı (deniz yosunu)
- Susam (kavrulmuş, isteğe bağlı)
- Soyulmuş bambu mat (suşi rulosu yapmak için)
Hazırlık Aşamaları
1. Sushi Pirincini Hazırlayın
Pirinci birkaç kez yıkayarak nişastasını arındırın. Ardından suyu ekleyerek tencereye alın ve kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Pirinç piştikten sonra geniş bir kaba alın, pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Pirinci soğumaya bırakın.
2. Malzemeleri Hazırlayın
Yengeç etlerini uzun ince şeritler halinde kesin.
Avokadoyu ve salatalığı ince dilimlere ayırarak hazır hale getirin.
3. California Roll’u Sarın
Bambu matın üzerine streç film serin. Üzerine nori yaprağını parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
Nori yaprağının üzerine ince bir tabaka halinde sushi pirincini eşit şekilde yayın.
Susam kullanıyorsanız, bu aşamada pirincin üzerine serpin.
Nori yaprağını ters çevirin (pirinç altta kalacak).
4. İç Malzemeleri Yerleştirin
Nori yaprağının ortasına yengeç eti, avokado ve salatalık şeritlerini yerleştirin.
5. Ruloyu Şekillendirin
Bambuyu dikkatlice kullanarak nori yaprağını rulo şeklinde sarın. Rulonun sıkı olmasına dikkat edin.
Ruloyu eşit boyutlarda dilimleyin (bir bıçak kullanmadan önce nemlendirin, böylece suşi düzgün kesilir).
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