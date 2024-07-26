Anadolu'nun unutulmuş lezzeti: Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi
Türk mutfağının zengin ve çeşitli lezzetleri arasında gizli kalmış bir hazine olan ‘Hengel’, Kars mutfağının eşsiz bir yemeğidir. Bu lezzetli ve doyurucu yemek, farklı tatları keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. İşte, Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi...
Türk mutfağı, her köşesinde benzersiz ve zengin lezzetler barındırır. Kars mutfağının nadir bilinen ama oldukça lezzetli yemeklerinden biri olan ‘Hengel’, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biridir. Hamurun ve yoğurdun mükemmel uyumuyla hazırlanan Hangel, hem gözlere hem de damaklara hitap eder. İşte, Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi...
HENGEL TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
Üzeri için;
- 1 kg yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı tereyağı
Yapılış
- Unu geniş bir kaba alın ve tuz ile karıştırın. Yavaş yavaş su ekleyerek yoğurun ve sert bir hamur elde edin. Hamuru 15 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın ve küçük kareler halinde kesin.
- Bir tencerede su kaynatın ve hamur parçalarını kaynar suya atarak 5-7 dakika haşlayın. Haşlanan hamurları süzerek servis tabağına alın.
- Süzme yoğurdu bir kaba alın, rendelenmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Haşlanmış hamurların üzerine yoğurt sosunu dökün.
- Tereyağını bir tavada eritin, pul biber ve naneyi ekleyerek kısa süre kavurun. Bu karışımı yoğurtlu hamurların üzerine gezdirin. Afiyet olsun...
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