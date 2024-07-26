Anadolu'nun unutulmuş lezzeti: Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:09

Türk mutfağı, her köşesinde benzersiz ve zengin lezzetler barındırır. Kars mutfağının nadir bilinen ama oldukça lezzetli yemeklerinden biri olan ‘Hengel’, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biridir. Hamurun ve yoğurdun mükemmel uyumuyla hazırlanan Hangel, hem gözlere hem de damaklara hitap eder. İşte, Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi...

HENGEL TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı su

Üzeri için;

1 kg yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tereyağı

Yapılış