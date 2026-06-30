Anne mutfağının favorisi: Suyuna ekmek bandırtan kıymalı patates yemeği tarifi...

"Bugün ne pişirsem?" sorusunun en garantili, en doyurucu ve yapımı en pratik cevabı... Patatesin yumuşacık dokusunun kıymalı ve salçalı o enfes sosla bütünleştiği bu klasik tencere yemeği, yanında sadece sade bir pilavla bile dünyanın en güzel menüsüne dönüşüyor. Evin içini saran o huzur verici kokuyla, çocukluğumuzun en sevilen lezzetini tam ölçüsüyle tencerede kaynatıyoruz. İşte enfes tarif!

MALZEMELER

4 adet orta boy patates (İri küpler halinde doğranmış)

250 gram dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (İnce doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber

Üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tencereye sıvı yağını alın ve ısıtın. Kıymayı ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun.

Suyunu çeken kıymanın üzerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Ardından doğranmış yeşil biberleri ilave edip 2-3 dakika daha çevirin.

Domates ve biber salçasını tencereye alıp, salçanın çiğ kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.

Küp küp doğradığınız patatesleri tencereye ilave edin. Patateslerin salçalı sosla tamamen kaplanması için ezmeden, nazikçe 2 dakika boyunca kavurun. (Bu işlem patateslerin pişerken dağılmasını önler).

Yemeğin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak suyu, tuzu ve baharatları ekleyip hafifçe karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Patatesler çatal batırıldığında kolayca ayrılacak kadar yumuşayana dek (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika kapağı kapalı şekilde demlendirip sıcak sıcak servis yapın.