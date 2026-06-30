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Ege mutfağının saklı lezzeti: Hatmi çiçeği dolması tarifi
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Ege mutfağının saklı lezzeti: Hatmi çiçeği dolması tarifi

30.06.2026 15:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ege mutfağının saklı lezzeti: Hatmi çiçeği dolması tarifi

Ege mutfağının en özel tariflerinden biri olan hatmi çiçeği dolması; hafif aroması, zeytinyağlı iç harcı ve göz alıcı sunumuyla öne çıkıyor. İşte enfes hatmi çiçeği dolması tarifi...

Ege mutfağının saklı lezzeti: Hatmi çiçeği dolması tarifi

Anadolu'nun köklü mutfak kültürü, her mevsim yeniden keşfedilmeyi bekleyen birbirinden özel tariflerle doludur. Son yıllarda gastronomi dünyasında yeniden ilgi görmeye başlayan hatmi çiçeği dolması da bu unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. İşte enfes hatmi çiçeği dolması tarifi...

Ege mutfağının saklı lezzeti: Hatmi çiçeği dolması tarifi

HATMİ ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 20-25 adet taze hatmi çiçeği
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Servis için limon dilimleri

HATMİ ÇİÇEĞİ DOLMASI YAPILIŞI

  • İlk olarak taze hatmi çiçeklerini dikkatlice yıkayın. 
  • Sap kısımlarını temizleyin ve çiçeklerin iç bölümündeki yeşil kısımları nazikçe çıkarın. 
  • Hatmi çiçekleri toplandıktan kısa süre sonra kapanabildiği için, iç harcı hazırladıktan sonra toplanmaları tavsiye edilir.
  • İç harcı hazırlamak için kuru soğanı ince ince doğrayın. 
  • Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtıp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Yıkanmış pirinci ilave ederek birkaç dakika kavurmaya devam edin.
  • Ardından domates salçasını ekleyin. 
  • Tuz, karabiber, kuru nane ve isteğe bağlı olarak pul biberi ilave edip karıştırın.
  • Sıcak suyu ekleyerek pirinç suyunu çekinceye kadar pişirin. 
  • Ocağın altını kapattıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ekleyerek harcı soğumaya bırakın.
  • Hazırlanan iç harçtan her hatmi çiçeğinin ortasına yeterli miktarda koyun.
  • Yaprakları nazikçe içe doğru kapatarak dolmaları sarın.
  • Hazırladığınız dolmaları tencereye dizin. 
  • Üzerlerine nar ekşisini gezdirin ve dolmaların üzerini hafifçe örtecek kadar sıcak su ekleyin. 
  • Üzerine düz bir tabak kapatarak kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
  • Piştikten sonra bir süre dinlendirin. 
  • Ilık ya da soğuk olarak limon dilimleri eşliğinde servis edin. 
  • Afiyet olsun!
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