Ege mutfağının saklı lezzeti: Hatmi çiçeği dolması tarifi

Anadolu'nun köklü mutfak kültürü, her mevsim yeniden keşfedilmeyi bekleyen birbirinden özel tariflerle doludur. Son yıllarda gastronomi dünyasında yeniden ilgi görmeye başlayan hatmi çiçeği dolması da bu unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. İşte enfes hatmi çiçeği dolması tarifi...