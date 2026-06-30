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Çayın yanına en lezzetli eşlikçi: Pastane usulü zeytinli açma tarifi

Çayın yanına en lezzetli eşlikçi: Pastane usulü zeytinli açma tarifi

30.06.2026 16:24:00
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Haber Merkezi
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Çayın yanına en lezzetli eşlikçi: Pastane usulü zeytinli açma tarifi

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden zeytinli açma, yumuşacık hamuru ve zengin iç harcıyla evde kolayca hazırlanabiliyor. İşte tam kıvamında zeytinli açma tarifi...
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Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden biri olan açma, yumuşak dokusu ve tereyağlı lezzetiyle özellikle kahvaltılarda sıkça tercih ediliyor. İçine eklenen zeytinle daha doyurucu ve aromalı hale gelen zeytinli açma, evde birkaç püf noktasına dikkat edilerek pastane lezzetinde hazırlanabiliyor. Peki, zeytinli açma nasıl yapılır? İşte yumuşacık zeytinli açma tarifi...

ZEYTİNLİ AÇMA İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket instant maya
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta akı
  • Yaklaşık 5-5,5 su bardağı un

İç harcı için:

  • 1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış siyah veya yeşil zeytin
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • İsteğe bağlı pul biber veya kekik

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

ZEYTİNLİ AÇMA NASIL YAPILIR?

Ilık süt, su, şeker ve mayayı bir kaba alarak karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin. Ardından unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Zeytinleri küçük parçalar halinde doğrayın ve zeytinyağı ile karıştırın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.

Bezeleri hafifçe açıp içine zeytinli harçtan koyun ve rulo şeklinde kapatın.

Hamura açma şekli vererek yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

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