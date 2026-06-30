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Sütlü tatlı severlere özel: Orijinal trileçe tarifi

Sütlü tatlı severlere özel: Orijinal trileçe tarifi

30.06.2026 14:54:00
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Haber Merkezi
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Sütlü tatlı severlere özel: Orijinal trileçe tarifi

Sütlü şerbeti ve karamel sosuyla tatlı severlerin favorileri arasında yer alan trileçe, doğru tarifle evde de kolayca hazırlanabiliyor. İşte tam ölçülü ve lezzet garantili trileçe tarifi...
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Balkan mutfağından dünyaya yayılan ve son yıllarda Türkiye'de de büyük ilgi gören trileçe, yumuşacık pandispanyası, üç sütle hazırlanan şerbeti ve üzerini kaplayan karamel sosuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hafif yapısıyla çay saatlerinden özel davetlere kadar pek çok sofraya yakışan bu tatlı, birkaç püf noktasına dikkat edildiğinde evde de pastane lezzetinde hazırlanabiliyor. Peki, trileçe nasıl yapılır? İşte adım adım trileçe tarifi...

TRİLEÇE İÇİN MALZEMELER

Pandispanya için:

  • 5 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Sütlü şerbet için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı krema
  • 1 su bardağı süt (isteğe göre keçi sütü veya laktozsuz süt kullanılabilir)
  • Yarım su bardağı toz şeker

Karamel sos için:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket sıvı krema

TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve toz şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Hamuru yağlanmış dikdörtgen borcama dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kek pişerken süt, krema ve şekeri bir kapta karıştırarak şerbeti hazırlayın.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığına geldikten sonra kürdanla birçok yerinden delin.

Hazırladığınız sütlü şerbeti yavaş yavaş kekin üzerine dökün ve tamamen çekmesini bekleyin.

Karamel sos için şekeri tavada eritin. Tereyağını ekleyin, ardından dikkatlice kremayı ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Ilınan karamel sosu tatlının üzerine eşit şekilde yayın.

Trileçeyi buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece dinlendirdikten sonra servis edin.

İlgili Konular: #trileçe #Balkan mutfağı

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