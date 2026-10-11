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Anne usulü sulu köfte tarifi: Hem doyurucu hem de çok lezzetli

Anne usulü sulu köfte tarifi: Hem doyurucu hem de çok lezzetli

11.10.2026 17:29:00
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Haber Merkezi
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Anne usulü sulu köfte tarifi: Hem doyurucu hem de çok lezzetli

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden sulu köfte, doyurucu yapısı ve nefis suyuyla sofraların favorisi oluyor. Peki, sulu köfte nasıl yapılır, köftelerin dağılmaması için nelere dikkat etmek gerekir? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla sulu köfte tarifi…

Türk mutfağının sevilen ev yemeklerinden sulu köfte, yumuşacık köfteleri ve lezzetli suyuyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de pratik bir yemek hazırlamak isteyenler için ideal olan sulu köfte, doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla çok daha lezzetli hale geliyor. Peki, sulu köfte nasıl yapılır? İşte tam kıvamında sulu köfte tarifi ve malzemeleri…

SULU KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köftesi için:

  • 300 gram orta yağlı kıyma
  • 1 küçük kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı ince bulgur
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Yemeği için:

  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5-6 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe bağlı olarak kuru nane

SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Sulu köfte hazırlamak için öncelikle kıymayı geniş bir kaba alın. Rendelenmiş soğanı, ince bulguru, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyerek bütün malzemeleri iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından küçük parçalar koparıp misket büyüklüğünde yuvarlayın.

Köftelerin birbirine yapışmasını önlemek için geniş bir tabağa un serpin ve yuvarladığınız köfteleri bu una bulayın. Fazla unu silkeleyerek köfteleri bir kenarda bekletin.

Tencereye sıvı yağı alın ve salçayı birkaç dakika kavurun. Küp şeklinde doğradığınız patatesi ve havucu ekleyerek kısa süre karıştırın. Ardından sıcak suyu ilave edip kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başladığında hazırladığınız köfteleri dikkatlice tencereye aktarın. Köftelerin dağılmaması için ilk birkaç dakika fazla karıştırmamaya özen gösterin. Tuz ve baharatları ekledikten sonra yemeği kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Patatesler yumuşadığında ve köfteler tamamen piştiğinde sulu köfteniz servise hazır hale gelir. Dilerseniz üzerine kuru nane serperek sıcak servis edebilirsiniz.

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