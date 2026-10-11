Yumuşacık kek ve bol kremayla nefis lezzet: Evde kolay köstebek pasta tarifi

Yumuşacık kakaolu keki, hafif kreması ve muzlu iç harcıyla sevilen tatlılar arasında yer alan köstebek pasta, çay saatlerine ve özel günlere lezzet katıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, hem görünümü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, köstebek pasta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tam ölçülü, pratik ve nefis köstebek pasta tarifi…

KÖSTEBEK PASTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Krema malzemeleri

2 paket krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

1 paket krema (200 ml)

2 adet muz

İsteğe bağlı olarak kremaya damla çikolata veya küçük çikolata parçaları da eklenebilir.

KÖSTEBEK PASTA NASIL YAPILIR?

Köstebek pasta yapımında kekin yumuşak olması ve kremanın yeterince soğuk hazırlanması önem taşıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek evde kolayca lezzetli bir köstebek pasta hazırlayabilirsiniz.

Yumurta ve şekeri çırpın: Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kaba alın. Karışım açık renkli ve köpüklü bir görünüm alana kadar çırpın.

Sıvı malzemeleri ekleyin: Sütü ve sıvı yağı ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Kuru malzemeleri ilave edin: Unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.

Keki pişirin: Hamuru yağlanmış yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testiyle kekin içinin pişip pişmediğini kontrol edin.

Kremayı hazırlayın: Soğuk sütle krem şantiyi çırpın. Kremayı ekleyerek karıştırın ve kıvam alması için buzdolabında dinlendirin.

Keki şekillendirin: Soğuyan kekin üst kısmından ince bir tabaka kesin. Kekin orta bölümünü kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın. Kenarlarda ve tabanda kek kalmasına dikkat edin.

Muzları yerleştirin: Muzları bütün halde veya dilimleyerek kekin oyulan bölümüne yerleştirin.

Kremayı ekleyin: Hazırladığınız kremayı muzların üzerine kubbe şeklinde yayın.

Kek kırıntılarıyla kaplayın: Çıkardığınız kek parçalarını ufalayın ve kremanın üzerini tamamen kaplayın.

Dinlendirip servis edin: Pastayı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.