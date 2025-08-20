Antep’in düğün sofralarından: Duvaklı pilav tarifi

Türk mutfağının çeşitliliğini en iyi yansıtan tariflerden biri olan duvaklı pilav, Güneydoğu Anadolu’da özellikle Antep’te uzun yıllardır yapılıyor. Sade bir pilavın üzerine konan etli harçla “duvak” gibi örtülmesi, bu yemeğe adını vermiş. Hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, Anadolu mutfak kültürünün zenginliğini gösteriyor. Peki, Antep’in düğün sofralarından olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, duvaklı pilav tarifi...



Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram kuşbaşı et (tercihen kuzu ya da dana) veya didiklenmiş tavuk eti

1 büyük kuru soğan

1 çay bardağı badem içi

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı tarçın

½ çay kaşığı yenibahar

Tuz, karabiber

Yapılışı