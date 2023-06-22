Arancini nedir? Ev yapımı İtalyan Arancini Pirinç Topları...

Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:33

Güncelleme: 22.06.2023 - 09:35

Arancini pirinç topları, İtalyanca'da küçük portakallar anlamına gelir. Bir kıtlık yemeğidir. Tüm dünyada hem atıştırmalık hem de ana yemek olarak tüketilir. İtalyanların Sicilya Adası, Arap egemenliğinde olduğu dönemde 10. yüzyılda ortaya çıktığı bilinir. Arapların sıklıkla pirinç tüketmesi yemeğin ortaya çıkmasında büyük bir etkendir. Adaya bir tahıl gemisinin gelişiyle kıtlığın belirli ölçüde hafiflediği söylenir. Bu yüzden Sicilya’da 13 Aralık günü bayram olarak kutlanır ve o gün arancini yenir. Genellikle güney İtalya’da sokak arabalarında satılır. İtalyan mutfağının sofralarımıza kadar ulaşan lezzeti, arancini nasıl yapılır? İşte arancini tarifi ve yapım aşamaları...

ARANCINI TOPLARI

Malzemeler

1.5 su bardağı arabario pirinci

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 litre tavuk suyu

150 gr parmesan peyniri

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

150 gr top mozzarella

Tuz



Kızartmak için

Sıvı yağ



Kaplama için

1 su bardağı un

3 büyük yumurta, hafifçe çırpılmış

1 su bardağı galeta unu





Yapılışı



Öncelikle kuru soğanı ince ince doğrayın. Yapışmaz bir tavaya zeytinyağını dökün soğanı ve sarımsağı kavurun. Daha sonra pirinci ekleyip karıştırın. Tavuk suyunu kepçe yardımıyla risotto mantığıyla azar azar çektirerek ekleyin. Bu şekilde pirinç pişene kadar devam edin. Parmesan peyniri ve limon kabuğu rendesini ilave ederek soğumaya bırakın. Soğuyan risottolar ile ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Ortasına mozerella parçası koyup yuvarlak forma getirin. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununu ayrı kaplara koyarak hazırlanan topları önce una sonra yumurtaya en son ise galeta ununa bulayın. Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran topları havlu kağıda çıkarıp yağın çekmesini sağlayın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

ARANCINI TOPLARI İÇİN PÜF NOKTALARI!

Arancini için, arborio gibi kısa taneli bol nişastalı pirinç kullanın.



Arancini'yi kızartırken, muhakkak bitkisel yağ kullanın.



