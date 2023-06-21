Yaza özel salatalar! Pratik ve doyurucu 10 salata tarifi…

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:02

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:02

Yaz aylarında beslenme tercihlerimiz yağlı, ağır yemeklerden hafif sebze ve salatlara doğru bir değişim gösteriyor. Sağlıklı, hafif, doyurucu ve pratik beslenme deyince ilk akla gelenler arasında salata çeşitleri yer alıyor. İşte bu noktada yazın sıcağında hafif beslenmek isteyenlere, hem serinletecek hem de sağlıklı alternatiflerden oluşan 10 farklı salatala tarifi…





1- AKDENİZ SALATASI

Malzemeler

4-5 yaprak marul veya göbek marul

4-5 yaprak yeşil lolorosso

4 adet çeri domates

1 adet salatalık

1 adet küçük boy kırmızı soğan

4-5 adet zeytin

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı sirke

Tuz



Yapılışı



İlk olarak yeşillikleri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Çeri domatesleri, salatalık, kırmızı soğan ilave edin. Sosu için; zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Zeytinle süsleyerek servis yapın. Salatanız hazır, afiyet olsun.





2- BÖRÜLCE SALATASI

Malzemeler

2 su bardağı kuru börülce

1 su bardağı haşlanmış mısır

6 adet kornişon turşu

3 adet közlenmiş kırmızı biber

yarım demet maydanoz

3 dal taze soğan

5 dal taze nane



Sosu için

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağ

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi





Yapılışı

Börülceleri yumuşayana kadar haşlayıp suyunu süzün ve soğumasını bekleyin. Kornişon turşuları ve közlenmiş biberleri küçük küçük doğrayın. Taze soğanı ve nane yapraklarını ince ince kıyın. Derin bir kasenin içinde haşlanmış börülce, doğranmış turşu ve kırmızı biber, mısır, kıyılmış maydanoz, soğan ve nane, tuz, zeytinyağ, limon suyu ve nar ekşisini güzelce harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. Salatanız hazır, afiyet olsun.





3- CAPRESE SALATASI

Malzemeler

2 top mozzarella peyniri

2 adet domates

4-5 yaprak roka

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi



Yapılışı



Öncelikle 2 adet domatesi ve 2 top mozarella peynirlerini aynı büyüklükte olacak şekilde halka şeklinde doğrayın. Bir servis tabağının orta kısmına, baby roka yapraklarını öbek olarak yerleştirin. Rokaların üzerine peynir ve domates dilimlerini sırayla dizin. Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın. İtalyan salatası olan caprese orjinalinde pesto sosla servis edilir. Dilerseniz pesto sosla da servis edebilirsiniz. Salatanız hazır, afiyet olsun.





4- BROKOLİLİ KARIŞIK YEŞİL SALATA

Malzemeler

4-5 adet marul yaprakları

2 dal taze nane

Dilediğiz kadar haşlanmış brokoli

havuç, mısır, taze soğan



Sosu için

Limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, elma sirkesi



Yapılışı

Temizlediğimiz ve doğradığımız marulları büyük bir kaba alın. Sırasıyla diğer sebzeleri ekleyin. Salata sosu için limon suyu, zeytinyağı, tuz ve sirkeyi küçük bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Salatanız hazır, afiyet olsun.





5- KISIR

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1.5 su bardağı sıcak su

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Limon

Nar ekşisi



Yapılışı

Öncelikle ince bulguru geniş bir kaba alın. Sıcak suyu ekleyip bulgurlar şişene kadar bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra üzerine domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. İnce ince doğranmış, taze soğan, taze nane, maydanoz ve küp küp doğranmış domatesi ekleyin. En son limon suyu, tuz, pul biberi ve nar ekşisini ekleyin. Hepsini harmanlayın. Kısırınız hazır, afiyet olsun.

6- TABULE SALATASI

Malzemeler

1 çay bardağı ince bulgur

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

4-5 dal taze soğan

2 adet domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 çay bardağı sıcak su

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı nar ekşisi



Yapılışı

Öncelikle ince bulguru bir kaba alın. Sıcak su ile ıslattıktan sonra kabın ağzını kapatın. Bulgurların şişmesi için 5 dakika kadar bekletin. Bu sırada bütün yeşilleri ve domatesi yıkayıp, ince ince doğrayın. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesinin içine alın. Şişen bulgurla salata malzemelerini karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta güzelce harmanlayıp salata kasesine dökün. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alıp hemen servis edin. Salatanız hazır, afiyet olsun.

7- NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI

Malzemeler

2 demet roka

Ayıklanmış nar

10 adet ceviz içi

Beyaz peynir veya tulum peyniri

Yarım limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz



Yapılışı

Rokanın saplarını kesip, yıkayıp sirkeli suda bekletin. Tekrar yıkayıp suyunu iyice süzdürün. Salata kasesine elle koparıp doğrayın. Ceviz içlerini ufaltın. Nar tanelerini ekleyin. Peynirleri ekleyin. Salatanın sosu için, nar ekşisi, limon, tuz ve zeytinyağını karıştırıp salatanızın üzerine gezdirin. Salatanız hazır, afiyet olsun.





8- BEYAZ PEYNİRLİ KARIŞIK SALATA

Malzemeler

5-6 yaprak marul veya göbek marul

4 adet çeri domates

1 adet salatalık

4-5 adet siyah zeytin

2 dilim beyaz peynir

2 dal taze soğan

Taze nane



Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz, sirke



Yapılışı

İlk olarak yeşillikleri yıkayıp süzdükten sonra iri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Taze soğan, dörde böldüğünüz çeri domatesleri ve salatalığı ilave edin. Sosu için; zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Beyaz peynir ve zeytinlerle süsleyerek servis yapın. Salatanız hazır, afiyet olsun.







9- TOP PEYNİRLİ SALATA

Malzemeler

4-5 yaprak akdeniz yeşilliği

8-10 yaprak roka

Top peynir

Çeri domates



Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz



Yapılışı

Yeşillikleri yıkayıp, süzdükten sonra derin bir salata kasesine doğrayın. Üstüne top peynir ve çeri domatesi ekleyin. En son sosunu hazırlayıp, salatın üzerine döküp, harmanlayın. Salatanız hazır, afiyet olsun.

10- YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler

1 bağ semizotu

Yarım çay bardağı konserve mısır

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Zeytinyağı





Yapılışı



Öncelikle semizotunu yıkayıp saplarından ayırın. Derin bir kaseye alın. Üzerine mısırı ilave edin. Yoğurt ve mayonezi bir kasede karıştırın. Sarımsağın kabuğunu soyup rendeleyin ve yoğurda ekleyin. Tuzla tatlandırın. Yoğurtlu karışımı semizotları ve mısırın üzerine döküp, karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın. Salatanız hazır, afiyet olsun.