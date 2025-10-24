Arjantin'in enfes tatlısı: Dulce de Leche Alfajores Tarifi

Arjantinlilerin gururla “bizim tatlımız” dediği Alfajores, Güney Amerika’nın en sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu, vanilya aroması ve karamel dolgusuyla adeta ağızda erir. Çoğu zaman üzerine hindistan cevizi rendesi serpilir ya da çikolataya batırılarak servis edilir. Bu tarif, Buenos Aires pastanelerinde satılan orijinal haline en yakın ev yapımı versiyonudur.

DULCE DE LECHE ALFAJORES TARİFİ

Malzemeler:

Kurabiye için:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 su bardağı un

1/3 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü

1 çay kaşığı kabartma tozu

İçi için:

1 su bardağı Dulce de Leche (karamelize süt reçeli)

Kenarları için (isteğe bağlı):

½ su bardağı hindistan cevizi rendesi

Yapılışı: