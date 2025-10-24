Arjantin'in enfes tatlısı: Dulce de Leche Alfajores Tarifi

Arjantinlilerin gururla “bizim tatlımız” dediği Alfajores, Güney Amerika’nın en sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu, vanilya aroması ve karamel dolgusuyla adeta ağızda erir. Çoğu zaman üzerine hindistan cevizi rendesi serpilir ya da çikolataya batırılarak servis edilir. Bu tarif, Buenos Aires pastanelerinde satılan orijinal haline en yakın ev yapımı versiyonudur.
DULCE DE LECHE ALFAJORES TARİFİ
Malzemeler:
Kurabiye için:
- 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
- 1 su bardağı un
- 1/3 su bardağı pudra şekeri
- 1 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
İçi için:
- 1 su bardağı Dulce de Leche (karamelize süt reçeli)
- Kenarları için (isteğe bağlı):
- ½ su bardağı hindistan cevizi rendesi
Yapılışı:
- Hamuru hazırlayın: Derin bir kapta tereyağı ve pudra şekerini mikserle krema haline gelene kadar çırpın. Yumurtanın sarısını ve vanilini ekleyip karıştırın.
- Kuru malzemeleri ekleyin: Ayrı bir kapta un, nişasta ve kabartma tozunu karıştırın. Kuru karışımı tereyağlı karışıma ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru dinlendirin: Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
- Kurabiyeleri şekillendirin: Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgahta 0,5 cm kalınlığında açın. Bir su bardağı ağzıyla ya da kalıp yardımıyla yuvarlaklar kesin.
- Pişirin: Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar, sadece alt kısmı hafif kızarana kadar pişirin. (Üstleri beyaz kalmalı.)
- Dolguyu ekleyin: Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra birine 1 tatlı kaşığı Dulce de Leche sürün, diğer kurabiyeyle kapatın. Hafif bastırarak birleştirin.
- Son dokunuş: İsteğe göre kenarlarını hindistan cevizine bulayın veya erimiş çikolataya batırın.