Atıştırmalık ev tariflerinin en lezzetlisi: Mercimek köftesi tarif
Ev yapımı mercimek köftesi, pratik ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor! İşte, Mercimek köftesi tarifi...
Mercimek köftesi, Türk mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biridir ve herkesin favorisi olmuştur. Hem pratik hazırlanışıyla hem de besleyici içeriğiyle öne çıkan bu lezzetli köfte, evde kolayca yapılabilir. İşte, Mercimek köftesi tarifi...
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 baş kuru soğan
- 1 demet maydanoz
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 demet taze soğan
- 2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)
- 3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)
- Yeteri kadar tuz
- Kimyon
- Pul biber
- Karabiber
Yapılış
- Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak, üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.
- Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir.
- Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır.
- Yarım saat dinlenen mercimeklere, kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, güzelce yoğurulur.
- İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek, tekrar yoğrulur.
- Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır
- Köfte harcı biraz soğuduktan sonra, bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır.
- Köftelere şekil verilerek, marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.
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