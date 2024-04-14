Atıştırmalık ev tariflerinin en lezzetlisi: Mercimek köftesi tarif

Yayınlanma: 14.04.2024 - 00:29

Güncelleme: 14.04.2024 - 00:29

Mercimek köftesi, Türk mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biridir ve herkesin favorisi olmuştur. Hem pratik hazırlanışıyla hem de besleyici içeriğiyle öne çıkan bu lezzetli köfte, evde kolayca yapılabilir. İşte, Mercimek köftesi tarifi...

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)

3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Yapılış