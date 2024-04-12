Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:45

Güncelleme: 12.04.2024 - 13:45

Ciğer sote, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hafif acımsı tadı ve yumuşak dokusuyla sofraları süsleyen bu yemek, aynı zamanda pratikliğiyle de ön plana çıkar. İster ana yemek olarak, ister atıştırmalık olarak tüketilebilen ciğer sote, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çeker. İşte, pratik ve lezzetli ciğer sote tarifi...

CİĞER SOTE TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana ciğeri (dilerseniz kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)

2 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz, pul biber

1 su bardağı sıcak su

Yapılış