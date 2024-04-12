Pratik ve lezzetli: Ciğer sote tarifi
Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilen bu nefis ciğer sote tarifiyle, sofranıza keyif ve lezzet katın. İşte, pratik ve lezzetli ciğer sote tarifi...
Ciğer sote, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hafif acımsı tadı ve yumuşak dokusuyla sofraları süsleyen bu yemek, aynı zamanda pratikliğiyle de ön plana çıkar. İster ana yemek olarak, ister atıştırmalık olarak tüketilebilen ciğer sote, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çeker. İşte, pratik ve lezzetli ciğer sote tarifi...
CİĞER SOTE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana ciğeri (dilerseniz kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ
- Tuz, pul biber
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılış
- Ciğerlerin zarı soyularak iri küpler halinde doğrayalım. Biraz süzgeçte bekletelim ve varsa kanın süzülmesini sağlayalım. (Ciğerimizin yumuşak olması için dikkat etmemiz gereken püf noktaları tarifin devamında bulabilirsiniz)
- Ciğerlerimizi tencereye alarak suyunu verip çekene kadar pişirelim. Bu aşamada tencerenin kapağını kapalı tutalım ve orta ateşte pişirelim.
- Suyunu çekince 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilip daha önceden yemeklik doğranmış soğanları ekleyelim.
- Soğanlar diriliğini yitirinceye kadar kavurmaya devam edelim.
- Daha sonra salça ve baharatları ekleyerek ciğer sotemizi karıştıralım.
- Bir su bardağı kadar da sıcak su ekleyelim kısık ateşte 8-10 dk daha pişirelim. Afiyet olsun.
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