Kahvaltı sofralarının yeni yıldızı olmaya aday: Pratik kruvasan tarifi!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:03

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:03

Pratik kruvasan tarifi, ister haftasonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi yapabilir, ister içine koyabileceğiniz malzemelerle yanınızda taşıyabileceğiniz lezzetli bir öğün haline getirebilirsiniz. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, kruvasan yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkes için ideal bir seçenek. İşte enfes kruvasan tarifi...



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

1/4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

1 paket instant maya (yaklaşık 7 gram)

1 yumurta (çırpılmış, üzerine sürmek için)

İsteğe bağlı: çikolata veya reçel (dolgu için)

YAPILIŞI

Öncelikle un, toz şeker, tuz ve instant mayayı bir karıştırma kabında bir araya getirin.

Ardından oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin ve malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

Un karışımını yoğurduktan sonra sütü ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuzun kıvamı biraz yapışkan olabilir, bu normaldir.

Hamuru streç filmle örtün ve yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Hamurunuzun kabarması için sıcak bir ortamda dinlendirebilirsiniz.

Hamur dinlendikten sonra tezgahınıza hafifçe un serpin ve hamuru yaklaşık olarak 0.5 cm kalınlığında dikdörtgen bir şekilde açın.

Dikdörtgen hamuru bir bıçakla 3-4 cm genişlikte şeritlere kesin. Her şeridin başlangıç noktasına çikolata veya reçel sürerek rulo şeklinde sarın.

Kruvasanların üzerine çırpılmış yumurta sürün ve 180°C önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Pişen kruvasanları fırından çıkarın ve oda sıcaklığında biraz soğumalarını bekleyin.

Kruvasanlarınızı istediğiniz gibi servis edebilir ve sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.