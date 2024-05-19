Avokadolu bruschetta tarifi

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:08

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:08

Avokadolu bruschetta, İtalyan mutfağının klasik lezzeti bruschettanın modern ve sağlıklı bir yorumu olarak sofralarınıza taze bir dokunuş katıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli bu tarifi kahvaltılarınızda, brunch menülerinizde veya akşamüstü atıştırmalıklarınızda rahatlıkla deneyebilirsiniz.

Malzemeler

2 adet olgun avokado

1 adet büyük domates

1 diş sarımsak

1 limonun suyu

4 dilim tam buğday ekmeği

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Taze fesleğen yaprakları (süsleme için)

Hazırlanışı

Ekmeği Hazırlama:

Ekmek dilimlerini tost makinesinde veya fırında hafifçe kızartın. Bu, ekmeklerin çıtır çıtır olmasını sağlayacak ve üzerlerine konacak karışımın daha iyi durmasını sağlayacaktır.

Avokado Karışımı:

Olgun avokadoları ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Avokadoları bir kaseye alarak çatalla ezin.

Ezilmiş avokadonun üzerine limon suyunu ekleyin. Bu, avokadonun kararmasını önleyecek ve taze bir tat katacaktır.

Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Domates Karışımı:

Domatesin kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Küçük küpler halinde doğrayın.

Sarımsağı incecik doğrayın veya rendeleyin. Domateslerin üzerine ekleyin.

1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Bruschetta Hazırlama:

Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız avokado karışımını eşit şekilde yayın.

Avokadolu karışımın üzerine domates karışımını paylaştırın.

İsteğe bağlı olarak kırmızı pul biber serpin.

Süsleme:

Taze fesleğen yapraklarıyla bruschettalarınızı süsleyin. Bu hem lezzet hem de görsel açıdan güzel bir dokunuş katacaktır.

Servis

Hazırladığınız avokadolu bruschettaları hemen servis edin, böylece ekmekler çıtırlığını koruyacaktır.



