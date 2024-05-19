Sağlıklı ve lezzetli bir seçenek: Enginar salatası tarifi

Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:52

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:52

Enginar, hem sağlıklı hem de lezzetli özellikleriyle mutfaklarımızda sıkça yer bulan bir sebzedir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan enginar, özellikle salata tariflerinde harikalar yaratır. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz ve sofralarınıza renk katacak bir enginar salatası tarifi...

Malzemeler

4 adet enginar

1 limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 demet taze nane

1 demet taze dereotu

1 adet kırmızı biber

1 adet salatalık

1 adet havuç

Hazırlık Aşaması

Enginarları Hazırlama:

Enginarları temizleyip, saplarını kesin ve dış yapraklarını ayıklayın.

Temizlenmiş enginarları limonlu suya koyarak kararmalarını önleyin.

Haşlama

Enginarları limonlu ve tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın. Yaklaşık 15-20 dakika yeterli olacaktır.

Haşlanan enginarları soğumaya bırakın ve ardından ince dilimler halinde kesin.

Salata Malzemelerini Hazırlama:

Kırmızı biber, salatalık ve havucu ince ince doğrayın.

Taze nane ve dereotunu da doğrayarak hazırlayın.

Sos Hazırlama

Küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak (isteğe bağlı), tuz ve karabiberi karıştırarak sosunuzu hazırlayın.

Salatanın Birleştirilmesi:

Büyük bir salata kasesine enginar dilimlerini, kırmızı biberi, salatalığı ve havucu ekleyin.

Üzerine doğranmış nane ve dereotunu serpiştirin.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Servis

Salatanızı servis tabağına alın ve soğuk olarak servis edin.