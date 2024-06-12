Avokadolu smoothie tarifi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:13

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:13

Avokadolu smoothie hem sağlığa yararları hem de özel lezzetiyle çok seviliyor. Peki avokadolu smoothie nasıl yapılır?

Malzemeler:

200 ml az yağlı süt

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1/4 adet büyük bol yeşil elma

10 yaprak taze nane

silme yemek kaşığı bal

Avokadolu Smoothie Yapılışı:

Öncelikle olgun avokado meyvesini, ortadan ikiye kesin.

Ortasında bulunan çekirdeği bir bıçak yardımıyla çıkarın.

Yarısını alıp kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde doğrayın.

Bol suda yıkadığınız yeşil elmayı dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısmını alın.

Taze nane yapraklarını dikkatli bir şekilde ayıklayın.

Avokado küpleri, süt, nane yaprakları, bal, yoğurt ve elma parçalarını, hafif pütürlü kalacak şekilde blenderden geçirin.

Bekletmeden tüketin.

Afiyet olsun…