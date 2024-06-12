Avokadolu smoothie tarifi
Genelde salatalarda görmeye alışık olduğumuz avokado, yüksek yağ içeriğinin yanı sıra K vitamini, lif, bakır ve B6 yönünden hayli zengin bir bitkisel kaynak. İşte, avokadolu smoothie tarifi...
Avokadolu smoothie hem sağlığa yararları hem de özel lezzetiyle çok seviliyor. Peki avokadolu smoothie nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 200 ml az yağlı süt
- 1 adet olgun avokado
- 2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
- 1/4 adet büyük bol yeşil elma
- 10 yaprak taze nane
- silme yemek kaşığı bal
Avokadolu Smoothie Yapılışı:
Öncelikle olgun avokado meyvesini, ortadan ikiye kesin.
Ortasında bulunan çekirdeği bir bıçak yardımıyla çıkarın.
Yarısını alıp kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde doğrayın.
Bol suda yıkadığınız yeşil elmayı dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısmını alın.
Taze nane yapraklarını dikkatli bir şekilde ayıklayın.
Avokado küpleri, süt, nane yaprakları, bal, yoğurt ve elma parçalarını, hafif pütürlü kalacak şekilde blenderden geçirin.
Bekletmeden tüketin.
Afiyet olsun…
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