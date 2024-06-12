Saray mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Soğan dolması tarifi...
Soğan dolması, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan ve Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan lezzetli bir yemektir. Bu özgün lezzet, soğanların içinin oyulup nefis bir harçla doldurulmasıyla hazırlanır ve özellikle Gaziantep, Hatay ve Adana gibi şehirlerde meşhurdur. Her bölge, soğan dolmasına kendi yöresel dokunuşlarını ekler; baharat kullanımı, iç harcın bileşimi ve pişirme yöntemleri açısından farklılıklar gösterir.
Gaziantep'te soğan dolması, antep fıstığı, sumak ve bol baharatlarla zenginleştirilirken, Hatay'da nar ekşisi, zeytinyağı ve çeşitli otlarla daha hafif ve aromatik bir lezzet elde edilir. Adana'da ise acılı ve baharatlı iç harcıyla bilinir, dolmalar yoğun baharat kullanımıyla daha belirgin ve güçlü bir tat sunar. Bu bölgelerde yapılan soğan dolmaları, her biri farklı bir damak zevkine hitap ederken, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü yansıtır ve sofralara renk katar. Peki, saray mutfağından sofralarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi...
ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI TARİFİ
Malzemeler:
6 adet soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1,5 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sumak
2 çay kaşığı pul biber
2 adet domates
1,5 su bardağı su
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
1/2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane
ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI YAPILIŞI
Soğanları yemeklik doğrayın.
Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı aktarıp soğanları kavurmaya başlayın.
Soğanlar hafif renk alınca salçayı ilave edin.
Pirinçleri yıkayın ve süzdürün.
Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Tuz ve baharatları ilave edin.
Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin.
Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ilave edin.
Suyu da ilave edip, pirinçler suyu çekene kadar, tencerenin kapağı kapalı bir biçimde pişirin.
Maydanozu ince kıyın.
Pirinçler suyunu çekince içine kıydığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.
Dolduracağınız soğanların kabuğunu soyup, su dolu bir tencereye aktarın ve 10 dakika haşlayın.
Haşlanan soğanları videodaki gibi tek tek yapraklarına ayırın.
İçine hazırladığınız dolma harcını dikkatlice doldurun.
Doldurduğunuz soğanları yassı olacak şekilde tencereye dizin.
Salça, kekik ve sıcak suyu bir kapta iyice karıştırın.
Dolmaların üzerine salçalı su karışımını ilave edip, kısık ateşte 25 dakika pişirin.
Piştikten sonra üzerine taze nane doğrayın.
Soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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