Saray mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Soğan dolması tarifi...

Gaziantep'te soğan dolması, antep fıstığı, sumak ve bol baharatlarla zenginleştirilirken, Hatay'da nar ekşisi, zeytinyağı ve çeşitli otlarla daha hafif ve aromatik bir lezzet elde edilir. Adana'da ise acılı ve baharatlı iç harcıyla bilinir, dolmalar yoğun baharat kullanımıyla daha belirgin ve güçlü bir tat sunar. Bu bölgelerde yapılan soğan dolmaları, her biri farklı bir damak zevkine hitap ederken, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü yansıtır ve sofralara renk katar. Peki, saray mutfağından sofralarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi...