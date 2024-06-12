Akdeniz mutfağının enfes lezzeti: Kabak çintmesi tarifi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:57

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:57

Akdeniz mutfağının zengin ve sağlıklı lezzetleri arasında yer alan Kabak Çintmesi, yaz aylarının favori yemeklerinden biridir. Taze kabakların ince ince doğranıp zeytinyağı ile buluştuğu bu tarif, hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunar. İşte, Kabak çintmesi tarifi...

KABAK ÇİNTMESİ TARİFİ

Malzemeler

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet büyük kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet orta boy domates (küp küp doğranmış)

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

4 adet kabak (küp küp doğranmış)

2 çay kaşığı tuz

Yapılış