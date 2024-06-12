Akdeniz mutfağının enfes lezzeti: Kabak çintmesi tarifi

Akdeniz mutfağının hafif ve lezzetli yemeklerinden biri olan Kabak Çintmesi, sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Bu enfes tarif, taze kabak ve zeytinyağının mükemmel uyumunu sofralarınıza getiriyor. İşte, Kabak çintmesi tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:57
Akdeniz mutfağının enfes lezzeti: Kabak çintmesi tarifi
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Akdeniz mutfağının zengin ve sağlıklı lezzetleri arasında yer alan Kabak Çintmesi, yaz aylarının favori yemeklerinden biridir. Taze kabakların ince ince doğranıp zeytinyağı ile buluştuğu bu tarif, hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunar. İşte, Kabak çintmesi tarifi...

KABAK ÇİNTMESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet büyük kuru soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 adet orta boy domates (küp küp doğranmış)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 4 adet kabak (küp küp doğranmış)
  • 2 çay kaşığı tuz

Yapılış

  1. Zeytinyağını tavaya alın ve üzerine soğanları ekleyin.
  2. Soğanlar renk alana kadar kavurun ve salçayı ilave edin. 2-3 dakika daha kavurun.
  3. Kabakları ilave edin.
  4. Ardından domatesleri ekleyin. Sarımsakları ilave edin. Tuzunu ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte daha sonra en kısık ateşte su koymadan pişmeye bırakın.
  5. Üzerine nane serpiştirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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