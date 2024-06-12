Yaz aylarında midenizi yormayacak enfes lezzet: Bezelye Ekşilemesi Tarifi
Yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı bir lezzet arayanlar için Bezelye Ekşilemesi mükemmel bir tercih. Bu pratik tarif, midenizi yormadan keyifli bir yemek deneyimi sunar. İşte, Bezelye Ekşilemesi Tarifi...
Sıcak yaz günlerinde hafif ve serinletici yemekler tercih etmek, hem sağlığımız hem de keyfimiz için önemlidir. Bezelye Ekşilemesi, taze bezelyelerin ekşi ve ferahlatıcı bir sosla buluştuğu harika bir tarif. Bu lezzetli yemek, hem pratik yapımı hem de midenizi yormayan hafifliğiyle yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte, Bezelye Ekşilemesi Tarifi...
BEZELYE EKŞİLEMESİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı bezelye
- 1 kase arpacık soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2 su bardağı sıcak su
- 1/2 adet limon suyu
- 1 avuç dereotu (kıyılmış)
Yapılış
- Arpacık soğanların kabuklarını ayıklayın.
- Tencereye zeytinyağını ekleyin. Ardından arpacık soğanları ve sarımsağı ekleyin, 3 dakika kadar kavurun.
- Üzerine bezelyeleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Sıcak suyunu ekleyin ve 20 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye bırakın.
- Ocaktan aldıktan sonra yemeği ılımaya bırakın ve soğuduktan sonra yarım limonun suyunu ekleyin.
- Son olarak ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Afiyet olsun!
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