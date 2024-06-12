Yaz aylarında midenizi yormayacak enfes lezzet: Bezelye Ekşilemesi Tarifi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:36

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:36

Sıcak yaz günlerinde hafif ve serinletici yemekler tercih etmek, hem sağlığımız hem de keyfimiz için önemlidir. Bezelye Ekşilemesi, taze bezelyelerin ekşi ve ferahlatıcı bir sosla buluştuğu harika bir tarif. Bu lezzetli yemek, hem pratik yapımı hem de midenizi yormayan hafifliğiyle yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte, Bezelye Ekşilemesi Tarifi...

BEZELYE EKŞİLEMESİ TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı bezelye

1 kase arpacık soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı sıcak su

1/2 adet limon suyu

1 avuç dereotu (kıyılmış)

Yapılış