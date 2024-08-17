Avrupa mutfağının az bilinen tatlısı: Makowiec tarifi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:46

Güncelleme: 17.08.2024 - 11:46

Polonya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Makowiec, haşhaş tohumları ve kuru meyvelerle yapılan özel bir rulo pastadır. Bu tatlı, özellikle yılbaşı zamanında Polonya’da sıklıkla tüketilir ve aile sofralarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İşte, Makowiec tarifi...

MAKOWİEC TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 gram un

100 gram tereyağı (eritilmiş)

100 gram şeker

1 paket kuru maya

250 ml ılık süt

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

İç harcı için:

250 gram haşhaş tohumu

100 gram şeker

50 gram kuru üzüm

50 gram kuru kayısı (küçük doğranmış)

1 çay kaşığı vanilya özütü

100 ml süt

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Hamurun Hazırlanması:

Unu geniş bir kaba alın. Kuru mayayı, şekeri ve tuzu ekleyin. Ilık sütü ve eritilmiş tereyağını ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzeri örtülü bir şekilde ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç Harcın Hazırlanması:

Haşhaş tohumlarını ve sütü bir tencereye alın. Kısık ateşte, haşhaş tohumları yumuşayana kadar pişirin. Şekeri, kuru üzümleri, kuru kayısıları, vanilya özütünü ve balı ekleyin. Karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Makowiec'in Hazırlanması: