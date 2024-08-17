Avrupa mutfağının az bilinen tatlısı: Makowiec tarifi

Polonya’nın geleneksel tatlılarından biri olan "Makowiec", haşhaş tohumları ile yapılan ve özellikle yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan bir lezzettir. Bu eşsiz tatlı, hamurunun içine gizlenmiş haşhaş tohumları ile sürpriz bir lezzet sunar. İşte, Makowiec tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:46
Avrupa mutfağının az bilinen tatlısı: Makowiec tarifi
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Polonya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Makowiec, haşhaş tohumları ve kuru meyvelerle yapılan özel bir rulo pastadır. Bu tatlı, özellikle yılbaşı zamanında Polonya’da sıklıkla tüketilir ve aile sofralarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İşte, Makowiec tarifi...

MAKOWİEC TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

  • 500 gram un
  • 100 gram tereyağı (eritilmiş)
  • 100 gram şeker
  • 1 paket kuru maya
  • 250 ml ılık süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 adet yumurta

İç harcı için:

  • 250 gram haşhaş tohumu
  • 100 gram şeker
  • 50 gram kuru üzüm
  • 50 gram kuru kayısı (küçük doğranmış)
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 100 ml süt
  • 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Hamurun Hazırlanması:

  1. Unu geniş bir kaba alın. Kuru mayayı, şekeri ve tuzu ekleyin.
  2. Ilık sütü ve eritilmiş tereyağını ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  3. Hamuru üzeri örtülü bir şekilde ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç Harcın Hazırlanması:

  1. Haşhaş tohumlarını ve sütü bir tencereye alın. Kısık ateşte, haşhaş tohumları yumuşayana kadar pişirin.
  2. Şekeri, kuru üzümleri, kuru kayısıları, vanilya özütünü ve balı ekleyin. Karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Makowiec'in Hazırlanması:

  1. Mayalanmış hamuru un serpilmiş bir yüzeyde açın.
  2. Hazırladığınız haşhaşlı iç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
  3. Hamuru rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
  4. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

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