Yemen mutfağının kadim lezzeti: Saltah tarifi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:05

Güncelleme: 17.08.2024 - 11:05

Yemen mutfağının baş tacı olan Saltah, yüzyıllardır bu topraklarda tüketilen geleneksel bir yemektir. Et, sebze ve baharatların yoğun bir şekilde kullanıldığı bu yemek, özellikle Yemen’in soğuk dağlık bölgelerinde popülerdir. İşte, Saltah tarifi...

SALTAH TARİFİ

Malzemeler

Saltah için:

500 gram dana veya kuzu eti (küçük parçalara doğranmış)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre su veya et suyu

200 gram haşlanmış nohut

Hawayij sosu için:

2 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı kişniş

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

Saltah'ın Hazırlanması:

Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Eti ekleyin ve iyice kızarana kadar kavurun. Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Rendelenmiş domates ve yeşil biberi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Kimyon, kişniş, kırmızı biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Baharatlar iyice karışana kadar pişirin. Su veya et suyunu ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve etler iyice yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohutu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Hawayij Sosunun Hazırlanması: