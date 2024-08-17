Yemen mutfağının kadim lezzeti: Saltah tarifi
Yemen mutfağının kadim yemeklerinden biri olan "Saltah", hem doyurucu hem de besleyici bir yemek olarak bilinir. Et ve sebzelerin yoğun baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan bu yemek, özellikle soğuk günlerde iç ısıtan bir lezzet sunar. İşte, Saltah tarifi...
Yemen mutfağının baş tacı olan Saltah, yüzyıllardır bu topraklarda tüketilen geleneksel bir yemektir. Et, sebze ve baharatların yoğun bir şekilde kullanıldığı bu yemek, özellikle Yemen’in soğuk dağlık bölgelerinde popülerdir. İşte, Saltah tarifi...
SALTAH TARİFİ
Malzemeler
Saltah için:
- 500 gram dana veya kuzu eti (küçük parçalara doğranmış)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 adet domates (rendelenmiş)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kişniş
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- Tuz ve karabiber (damak tadına göre)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 litre su veya et suyu
- 200 gram haşlanmış nohut
Hawayij sosu için:
- 2 yemek kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı kişniş
- 1 yemek kaşığı sarımsak tozu
Yapılışı:
Saltah'ın Hazırlanması:
- Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Eti ekleyin ve iyice kızarana kadar kavurun.
- Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar pişirin.
- Rendelenmiş domates ve yeşil biberi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Kimyon, kişniş, kırmızı biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Baharatlar iyice karışana kadar pişirin.
- Su veya et suyunu ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve etler iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Haşlanmış nohutu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Hawayij Sosunun Hazırlanması:
- Tüm baharatları bir kapta karıştırın.
- Bu karışımı yemek piştikten sonra üzerine ekleyin ve karıştırarak servis edin.
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