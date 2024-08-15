Avrupa mutfağının gizli lezzeti: Ispanaklı Spatzle tarifi
Avrupa mutfağının pek bilinmeyen lezzetlerinden biri olan Ispanaklı Spatzle, Alman mutfağının özgün tatlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yemekte, taze ıspanak ve ev yapımı makarnanın mükemmel uyumu sofralarınıza farklı bir tat getirecek. İşte, Ispanaklı Spatzle tarifi...
Alman mutfağı, genellikle ağır ve et ağırlıklı yemekleriyle tanınır. Ancak, Spatzle gibi hafif ve besleyici yemekler de bu mutfağın zengin çeşitliliğini yansıtır. Özellikle Güney Almanya ve Avusturya’da popüler olan Spatzle, bu kez ıspanakla buluşarak hem renkli hem de lezzetli bir hale geliyor. İşte, Ispanaklı Spatzle tarifi...
ISPANAKLI SPATZLE TARİFİ
Malzemeler
- 250 gram un
- 3 adet yumurta
- 100 ml süt
- 100 gram taze ıspanak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı muskat rendesi
- 50 gram tereyağı
- 1 diş sarımsak (ince doğranmış)
- Üzeri için rendelenmiş parmesan peyniri
Yapılışı:
- Ispanakları yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir tavada tereyağını eritin ve sarımsağı ekleyin. Sarımsaklar pembeleşince, doğranmış ıspanakları ekleyin ve hafifçe soteleyin. Ispanaklar yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.
- Bir karıştırma kabında un, yumurta, süt, tuz ve muskat rendesini birleştirerek pürüzsüz bir hamur elde edin. Hamurunuz hafif akışkan olmalıdır. Sotelediğiniz ıspanakları hamura ekleyin ve iyice karıştırın.
- Büyük bir tencerede su kaynatın. Spätzle hamurunu, özel Spätzle aparatı veya bir kaşık yardımıyla kaynar suya küçük parçalar halinde dökün. Spätzle'ler suyun yüzeyine çıkınca bir kevgir yardımıyla sudan alın.
- Hazırladığınız Spätzle'leri tabaklara yerleştirin ve üzerlerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin. İsteğe bağlı olarak, ekstra tereyağı veya krema ile servis edebilirsiniz.
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