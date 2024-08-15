Avrupa mutfağının gizli lezzeti: Ispanaklı Spatzle tarifi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 20:32

Güncelleme: 15.08.2024 - 20:32

Alman mutfağı, genellikle ağır ve et ağırlıklı yemekleriyle tanınır. Ancak, Spatzle gibi hafif ve besleyici yemekler de bu mutfağın zengin çeşitliliğini yansıtır. Özellikle Güney Almanya ve Avusturya’da popüler olan Spatzle, bu kez ıspanakla buluşarak hem renkli hem de lezzetli bir hale geliyor. İşte, Ispanaklı Spatzle tarifi...

ISPANAKLI SPATZLE TARİFİ

Malzemeler

250 gram un

3 adet yumurta

100 ml süt

100 gram taze ıspanak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı muskat rendesi

50 gram tereyağı

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

Üzeri için rendelenmiş parmesan peyniri

Yapılışı: