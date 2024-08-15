Hem kahvaltıya hem çay saatine çok yakışan lezzet: Dızmana tarifi

Dızmana'nın en büyük özelliği, hamurunun hafifliği ve yumuşak dokusudur. Hamur, mayalanarak hazırlanır ve özenle yoğrulur. Ardından küçük bezeler haline getirilip tepsiye yerleştirilir. Bu bezeler birbirine değecek şekilde dizilir, böylece pişerken tek bir bütün gibi görünür. Üzerine dökülen yoğurtlu, sütlü ve yumurtalı sos, dızmana'ya hem eşsiz bir tat hem de parlak bir görünüm kazandırır. Peki, hem kahvaltıya hem çay saatine çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, dızmana tarifi...