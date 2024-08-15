Hem kahvaltıya hem çay saatine çok yakışan lezzet: Dızmana tarifi
Dızmana, özellikle Balkan göçmenleri tarafından Türkiye’ye getirilen ve "göçmen böreği" olarak da bilinen, yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakan enfes bir hamur işidir. Genellikle Trakya mutfağında sıklıkla yapılan bu börek, sade malzemeleriyle göz dolduran, ancak tadıyla büyük bir etki yaratan bir lezzettir. Dızmana, mayalı hamurla hazırlanan, üzeri yoğurt ve yumurta karışımıyla kaplanarak pişirilen, yumuşacık ve puf puf kabaran bir börektir.
Dızmana'nın en büyük özelliği, hamurunun hafifliği ve yumuşak dokusudur. Hamur, mayalanarak hazırlanır ve özenle yoğrulur. Ardından küçük bezeler haline getirilip tepsiye yerleştirilir. Bu bezeler birbirine değecek şekilde dizilir, böylece pişerken tek bir bütün gibi görünür. Üzerine dökülen yoğurtlu, sütlü ve yumurtalı sos, dızmana'ya hem eşsiz bir tat hem de parlak bir görünüm kazandırır. Peki, hem kahvaltıya hem çay saatine çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, dızmana tarifi...
DIZMANA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
1/2 su bardağı ılık süt
1/2 su bardağı ılık su
1 adet yumurta akı
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2,5 - 3 su bardağı un
Sosu için:
1 adet yumurta sarısı
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı kaymak
2 yemek kaşığı süt
DIZMANA YAPILIŞI
Unun içerisine kuru mayayı ekleyip karıştırın ve ortasını havuz gibi açın.
Açtığınız havuza su, süt, yumurta akı,şeker ve tuzu ilave edip yoğurmaya başlayın.
Yumuşak bir hamur elde edene kadar kalan unu azar azar ilave edin.
Yoğurma işlemi bitince üzerini örterek 1 saat mayalanmya bırakın.
Mayalanan hamurun gazını alarak eşit büyüklükte parçalara bölüp aralıklı biçimde fırın tepsimize dizin.
Bu şekildede 30 dakika mayalandırın.
Sosu için tüm malzemeyi bir kabın içerine alın.
Homojen olana dek çırpın.
Sosun tümünü mayalanan hamurumuzun üzerine dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında üzeri kızarıp renk alana kadar pişirin.
Afiyet olsun!
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