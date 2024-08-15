İster kahvaltıda ister kahve yanında: Franısz beignet tarifi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:30

Fransız mutfağının zarif tatlılarından biri olan beignet (Türkçede "Benye" olarak bilinir), çıtır çıtır dış yüzeyi ve yumuşacık iç dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Fransızca'da "kızartılmış hamur" anlamına gelen beignet, aslında Fransızların geleneksel tatlılarından biri olup, özellikle New Orleans mutfağında popüler hale gelmiştir. Kahve eşliğinde mükemmel bir atıştırmalık olan benye, aynı zamanda pudra şekeriyle süslenerek sunulduğunda lezzetli bir görsel şölen sunar.

Fransız Beignet Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı un

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı şeker

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı süt (ılık)

1/4 su bardağı su (ılık)

1 yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Pudra şekeri (üzerine serpmek için)

Yapılışı

Hamurun Hazırlanması:

Geniş bir kapta un, kuru maya, şeker ve tuzu karıştırın.

Ayrı bir kapta ılık süt, su, yumurta ve eritilmiş tereyağını çırpın.

Sıvı karışımı un karışımına ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru, üzeri örtülü olarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

Hamurun Şekillendirilmesi:

Mayalanmış hamuru unlu bir zemine alın ve yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Hamuru kareler halinde kesin ve üzerini örtüp 15-20 dakika daha dinlendirin.

Benye'nin Kızartılması:

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Yağın yeterince kızdığından emin olduktan sonra hamur karelerini dikkatlice yağa atın.

Benyeleri altın rengi alana kadar her iki tarafını da kızartın, yaklaşık 2-3 dakika sürer.

Kızaran benyeleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Servis:

Benyeleri sıcak servis edin. Üzerine bolca pudra şekeri serpip yanında kahve ile sunabilirsiniz.