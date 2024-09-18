Yunanların lezzetli ve pratik tatlısı: Galaktoboureko tarifi
Galaktoboureko, Yunan mutfağının az bilinen ama bir o kadar da lezzetli tatlılarından biridir. Sütlü irmik dolgusuyla yapılan bu tatlı, çıtır çıtır yufkası ve şerbetiyle hafif ama zengin bir tat sunar.
Yunan mutfağı, dünya genelinde baklava ve lokma gibi tatlılarıyla ünlü olsa da, daha az bilinen birçok lezzetli tatlıyı da barındırıyor. Bunlardan biri de Galaktoboureko. İncecik yufka katmanları arasına dökülen kremsi sütlü irmik dolgusu ve üzerine dökülen şerbetiyle Galaktoboureko, tatlı severler için eşsiz bir deneyim sunar. Hem çıtır hem de yumuşak dokusuyla bu tatlı, her lokmada damakları şenlendirir.
GALAKTOBOUREKO TARİFİ
Malzemeler
- 12 adet baklava yufkası
- 1 litre süt
- 200 g irmik
- 200 g toz şeker
- 4 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
Şerbet İçin:
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- Yarım limonun suyu
Yapılışı:
- Bir tencereye su ve şekeri ekleyin, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ardından limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
- Sütü bir tencereye alın ve ısıtın. Kaynamaya başlamadan önce irmiği ekleyip karıştırın. Karışım koyulaşmaya başlayınca şekeri ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. İrmik tamamen piştikten sonra ocaktan alın ve hafifçe soğumaya bırakın.
- Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın. Ilık hale gelen irmikli karışıma yumurtaları yavaşça ekleyin. Ardından vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırın.
- Baklava yufkalarını eritilmiş tereyağı ile yağlayarak tepsiye serin. Üst üste 6 kat yufkayı serdikten sonra, hazırladığınız irmikli kremayı yufkaların üzerine yayın. Kalan 6 yufkayı da aynı şekilde tereyağı ile yağlayarak kremanın üzerine serin.
- 180°C ısıtılmış fırında, üstü altın rengine dönene kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
- Tatlı fırından çıktıktan sonra, soğuyan şerbeti üzerine dökün. Şerbetin tatlıya iyice nüfuz etmesi için bir süre dinlendirin.
- Tatlı tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
Etiketler: #Yunan Mutfağı #tarif #yemek
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