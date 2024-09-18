Yunanların lezzetli ve pratik tatlısı: Galaktoboureko tarifi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 19:21

Güncelleme: 18.09.2024 - 19:21

Yunan mutfağı, dünya genelinde baklava ve lokma gibi tatlılarıyla ünlü olsa da, daha az bilinen birçok lezzetli tatlıyı da barındırıyor. Bunlardan biri de Galaktoboureko. İncecik yufka katmanları arasına dökülen kremsi sütlü irmik dolgusu ve üzerine dökülen şerbetiyle Galaktoboureko, tatlı severler için eşsiz bir deneyim sunar. Hem çıtır hem de yumuşak dokusuyla bu tatlı, her lokmada damakları şenlendirir.

GALAKTOBOUREKO TARİFİ

Malzemeler

12 adet baklava yufkası

1 litre süt

200 g irmik

200 g toz şeker

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Şerbet İçin:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Yapılışı: