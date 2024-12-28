Avustralya mutfağından gelen yumuşacık lezzet: Lamington tarifi

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:48

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:48

Lamington, Avustralya'ya ait geleneksel bir tatlı olup, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İki kat kekin arasına kremalı bir dolgu sürülüp, çikolata sosuna batırıldıktan sonra hindistanceviziyle kaplanarak yapılan bu tatlı, hem pratik hem de oldukça lezzetli bir seçenek sunar. Peki, Avustralya mutfağından gelen bu yumuşacık lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes lamington tarifi...

LAMINGTON TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

Yarım su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Çikolata sosu için:

200 gram bitter çikolata

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

1,5 su bardağı hindistancevizi

LAMINGTON YAPILIŞI

İlk olarak, kek için yumurtaları ve şekeri mikserle çırpın.

Karışım koyu kıvam alıp, şeker tamamen eridiğinde sıvı yağ ve sütü ekleyin.

Karıştırdıktan sonra, elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımı yağlanmış bir fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Kekin piştiğini anlamak için bir kürdan batırarak kontrol edebilirsiniz; eğer kürdan temiz çıkarsa kekiniz hazır demektir.

Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Kek soğurken, çikolata sosunu hazırlamaya başlayın.

Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve bir kaba alın.

Sütü, sıvı yağı ve kakaoyu bir tencereye koyun, karıştırarak ısıtın.

Karışım ısındığında, çikolataları ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın.

Sos, pürüzsüz ve yoğun kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Soğuyan keki, kare ya da dikdörtgen parçalara kesin.

Her bir parça keki önce çikolata sosuna batırın, sonra hindistancevizine bulayın.

Bütün kek parçalarını bu şekilde hazırlayın.

Lamingtonlar, hindistanceviziyle kaplandığında hazır hale gelir.

Sunum öncesi biraz dinlendirebilir, böylece çikolata sosu daha iyi sabitlenir.

Afiyet olsun!