Çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Mayasız bazlama tarifi

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:12

Güncelleme: 28.12.2024 - 11:12

Bazlama, Türk mutfağının geleneksel ekmeklerinden biridir ve özellikle kahvaltılarda sıcak sıcak tüketildiğinde herkesin beğenisini kazanır. Ancak bazlama yapmak için her zaman maya kullanmak gerekmez. Mayasız bazlama, kolay yapımı ve kısa sürede hazırlanmasıyla dikkat çeker. Peki, çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mayasız bazlama tarifi...

MAYASIZ BAZLAMA TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

MAYASIZ BAZLAMA YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında un, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.

Ortasını havuz şeklinde açarak yoğurt, sıvı yağ ve ılık suyu ekleyin.

Malzemeleri bir araya getirerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatın ve yaklaşık 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın.

Her bir bezeyi hafif unlanmış tezgahta merdane yardımıyla yuvarlak ve ince olacak şekilde açın.

Yapışmaz bir tavayı yüksek ateşte ısıtın, ardından orta ateşe alın.

Hazırladığınız hamur parçalarını sıcak tavaya koyun.

Her iki tarafını da kabarana ve üzeri hafif kahverengi olana kadar pişirin.

Pişirme sırasında üzerini temiz bir mutfak beziyle hafifçe bastırarak kabarmasına yardımcı olabilirsiniz.

Pişirdiğiniz bazlamaları sıcak tutmak için temiz bir beze sarabilirsiniz.

Afiyet olsun!