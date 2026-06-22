Az malzemeyle büyük lezzet: Patates kugel tarifi

Her evde bulunan birkaç temel malzemeyle hazırlanan patates kugel, patatesin en özel yorumlarından biri olarak öne çıkıyor. Klasik tariflerden farklı bir sunuma sahip olan bu lezzet; kahvaltı sofralarından akşam yemeklerine kadar günün her öğününde keyifle tüketilebilecek pratik bir seçenek sunuyor. İşte enfes bir yancı olan patates kugel tarifi...

PATATES KUGEL TARİFİ

Malzemeler:

5 adet orta boy patates

2 adet orta boy soğan

5 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2-3 dal taze soğan

PATATES KUGEL YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına yumurtaları alın ve güzelce çırpın.

Ardından zeytinyağı ve unu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Patateslerin ve soğanların kabuklarını soyup rendeleyin.

Fazla suyunu iyice sıkarak karışımın içine alın.

Hazırladığınız yumurtalı karışımı rendelenmiş patates ve soğanın üzerine ekleyin.

Tuz ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına karışımı aktarın ve üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen patates kugeli kısa süre dinlendirin.

Üzerine ince kıyılmış taze soğan serpip dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!