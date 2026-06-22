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Lokantaların en gözde sulu yemeği: Lokum gibi Tas Kebabı tarifi...

Lokantaların en gözde sulu yemeği: Lokum gibi Tas Kebabı tarifi...

22.06.2026 12:35:00
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Haber Merkezi
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Lokantaların en gözde sulu yemeği: Lokum gibi Tas Kebabı tarifi...

Yanına tereyağlı bir pirinç pilavı ve cacık eklendiğinde dünyanın en güzel menüsüne dönüşen Tas Kebabı, etlerin usul usul kendi suyuyla pişerek lokuma dönüştüğü bir şaheser. İşin sırrı, etleri kavurduktan sonra eklenecek bir kaşık un ile o meşhur helmelenmiş (koyu kıvamlı) suyunu elde etmekte gizli. İşte enfes Tas Kebabı tarifi...
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Dışarıda yediğimiz o kıvamlı suyu ve ağızda dağılan yumuşacık etiyle esnaf lokantası vitrinlerinin baş tacı olan Tas Kebabı'nı tam ölçüsüyle ev mutfağına taşıyoruz! Patatesin ve etin o muazzam uyumu, suyuna taze ekmek banmaya doyamayacağınız bu klasik tencere yemeği ile akşam sofralarınız garanti altında.

MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı (Mümkünse hafif yağlı ve küçük doğranmış)

3 adet orta boy patates (Küp küp doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

3 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı un (Suyun kıvam alması için)

2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kalın tabanlı bir tencereye sıvı yağı alın ve iyice ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte sularını salıp tamamen çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine tereyağını, soğanı ve sarımsağı ekleyip soğanlar pembeleşene dek soteleyin. Ardından 1 yemek kaşığı unu serpiştirip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

Salçaları tencereye ilave edip 2 dakika daha kavurun. Baharatları (tuzu daha sonra ekleyeceğiz) ve sıcak suyu yavaş yavaş eklerken tencereyi sürekli karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp etler yarı yarıya yumuşayana kadar orta-kısık ateşte pişirin.

Etler yumuşamaya başladığında küp küp doğradığınız patatesleri ve tuzu ilave edin.

Patatesler tamamen yumuşayıp yemeğin suyu hafif yoğun (helmelenmiş) bir kıvam alana kadar yaklaşık 20-25 dakika daha kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika dinlendirip sıcak servis yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tas kebabı

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