Baharın en hafif ve en lezzetli yemeği: Zeytinyağlı bakla tarifi

Türk mutfağının klasik zeytinyağlı lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı bakla, özellikle bahar aylarında taze baklanın bol olduğu dönemde sofralarda yerini alır. Hafifliği, besleyiciliği ve ferah tadıyla iftar sofralarından yaz akşamlarına kadar her öğüne yakışır. Üzerine limon ve dereotu ile servis edildiğinde adeta damakta iz bırakır. Peki, baharın en hafif ve en lezzetli yemeği olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes zeytinyağlı bakla tarifi...





ZEYTİNYAĞLI BAKLA TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze bakla

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı un

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

1-2 dal ince doğranmış dereotu

İsteğe göre yoğurt



ZEYTİNYAĞLI BAKLA YAPILIŞI

Baklaların uç kısımlarını kesin ve varsa kılçıklarını temizleyin.

Kararmamaları için limonlu su dolu bir kabın içine koyun.

Genişçe bir tencereye zeytinyağını alın.

Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Süzüp yıkadığınız baklaları tencereye alın.

Un, şeker, limon suyu ve tuzu ilave edin.

Hafifçe karıştırın.

Sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Baklanız piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.

Ardından buzdolabında soğutup üzerine dereotu serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Püf noktaları:

Baklaların kararmaması için limonlu suda bekletmek oldukça önemlidir.

Şeker, yemeğe hem tat hem de parlaklık katmak için kullanılır.

Un, baklaya hafif bir kıvam verir.

Zeytinyağlılar piştikten sonra dinlendikçe lezzetlenir, bir gün önceden hazırlarsanız çok daha lezzetli olur.



