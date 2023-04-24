Baharın habercisi çilekle yapılan nefis tatlı tarifleri…

Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:03

Güncelleme: 24.04.2023 - 17:03

Taze, kurutulmuş ya da dondurulmuş… Birçok farklı şekilde tüketilebilen çilek, sıcak havaların da yaklaşmasıyla tariflerde aranan lezzetlerin başında geliyor. İşte mis gibi kokusu ile büyüleyen, rengi ile göz kamaştıran çilekli tatlı tarifleri…

ÇİLEKLİ PANNA COTTA

Malzemeler



2 su bardağı krema



2 su bardağı süt



Yarım su bardağından biraz fazla şeker



2 yemek kaşığı toz jelatin veya 4 adet yaprak jelatin



1 adet vanilya çubuğu (aktardan alabilirsiniz)



Çilek sosu için



Yarım kg çilek



2 yemek kaşığı şeker



1 yemek kaşığı nişasta



Yapılışı



Öncelikle toz jelatini veya yaprak jelatini 1 çay bardağı soğuk suda eritin. Ardından derin bir tencereye krema, süt ve şekeri alın. Vanilya çubuğunu kesip içini çıkarın ve tencereye ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak, kaynama noktasına gelene kadar pişirin. Eriyen jelatini de ilave edip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Kremayı pürüzsüz olması için süzgeçten geçirin. Sonra üzerlerinde 2 parmak boşluk kalacak şekilde boşluk bırakarak, kuplara veya kaselere bölüştürün. Çilek sosu için; ince ince dilimlediğiniz çilekleri şekerle kaynatın. İçine nişastayı ekleyip koyulaşana kadar kaynatın. Sosu kaselere bölüştürdüğünüz kremalı harcın üzerine tek tek dökün. Üzerlerini çilekle süzüleyin. Dinlendirdikten sonra buzdolabında soğutun, afiyet olsun.

EV USULÜ ÇİLEKLİ DONDURMA

Malzemeler



Yarım kg çilek



1 paket krem şanti veya krema



3 çay pudra şekeri



1 su bardağı soğuk süt



1 yemek kaşığı salep?



Yapılışı



Öncelikle, çilekleri temizleyip saplarından ayırın. Sonra çilekleri donması için derin dondurucuya alın. Donmuş çilekleri püre olana kadar rondodan geçirin. Ayrı bir kapta süt ve krem şantiyi mikser yardımı ile iyice çırpın. Püre haline getirdiğiniz çilekleri ve süt ve krem şanti karışımını, pudra şekerini ve salebi de ekleyip tüm malzemeleri mikser ile kıvam alana kadar tekrar çırpın. Karışımı herhangi bir kaba döküp, dondurucuya yerleştirin. Donduktan taze çilek ve taze orman meyveleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.?

ÇİLEKLİ MAGNOLIA

Malzemeler



Muhallebisi için



4 su bardağı süt



3 yemek kaşığı un



2 yemek kaşığı nişasta



1 su bardağı şeker



1 adet yumurta sarısı



1 yemek kaşığı tereyağı



1 paket krema



1 paket vanilya



Tabanı için



1 paket burçak bisküvi



Süslemek için



Çilek



Yapılışı



Muhallebisi için, tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı ekleyip, karıştırın. Ocağa alıp çırpma teliyle sürekli karıştı pişirin. Muhallebi göz göz olunca ocağın altını kapatın. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Muhallebi soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın. Diğer tarafta bisküvileri rondodan geçirin. Çilekleri ince dilimler halinde kesin. Servis için derin küçük cam kase veya kupları hazırlayın. Tabana 1-2 yemek kaşığı bisküvi ekleyin. Çilekleri kup bardaklarının içine dik gelecek şekilde dizin. Muhallebi ilave edin. Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde paylaştırın. Buzdolabında soğumaya bırakın. İftar için çilekli magnolia hazır, afiyet olsun.

DONDURMALI ÇİLEKLİ SMOOTHİE

Malzemeler



10 adet çilek



1 su bardağı süt



2 top sade dondurma



Yarım çay kaşığı tarçın



Yapılışı



Öncelikle, çilekleri temizleyip saplarından ayırın. Çilekleri 1 su bardağı bardağı sütle blenderla karıştırın. Üzerine sade dondurmayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Smoothieniz hazır. Tüketirken üzerine tarçın ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ÇİLEK REÇELİ

Malzemeler



1 kg çilek



1 kg şeker



Yarım limonun suyu



Yapılışı



Çilekleri temizleyip, saplarından ayırın. Çilekleri istediğiniz gibi dilimleyebilir veya bütün olarak kullanabilirsiniz. Derin bir kaba çilekleri alıp üzerine şekeri ekleyin. En az 5 saat çilekler şekeri çekip suyunu salıncaya kadar buzdolabında bekletin. Ardından bir tenceye alın. Kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin. Üzerine limon suyunu ilave edip, bir iki taşım daha kaynatın. Soğuduktan sonra kavanozlara aktarın. Kapağını sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde veya buzdolabında muhafaza edin. Afiyet olsun.





