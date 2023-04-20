Ünlü şef Elif Korkmazel’den bayrama özel ekonomik tarifler
Ramazan Bayramı’nda sevdiklerimizle lezzetli sofralarda buluşmak bir gelenektir. Bayram sofrasında neler yapacağınıza Ünlü Şef Elif Korkmazel’in nefis tariflerine göz atarak karar verebilirsiniz…
Kalabalık sofraları güzelleştirecek, muhabbetleri arttıracak en lezzetli ve en ekonomik bayram yemekleri sizi bekliyor. ‘Bayram için ne yemek yapsam?’ diyenlerle Şef Elif Korkmazel’den nefis tarifler…
YOĞURTLU SEBZE ÇORBASI
Malzemeler
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı un
1 adet kabak
7-8 adet taze fasulye
1 adet patates
1 adet soğan
5 su bardağı su
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
1 adet kırmızı biber
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
Öncelikle sebzeleri yıkayıp, ince ince doğrayın. Tencereye biraz zeytinyağı ve tereyağ ile sebzeleri soteleyin. Üzerine suyunu verip 10 dakika sebzeler yumuşamasını bekleyin. Bu arada terbiyesi için bir kasenin içinde yumurta sarısı, yoğurdu ve unu iyice çırpın. Çorbanın kesilmemesi için, kaseye çorbanın suyundan azar azar ekleyin. Sonra sebzelerin üzerine döküp karıştın. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp, karıştırın. Ocağın altını kapatın.
PİDELİ EV DÖNERİ
Malzemeler
6-7 dilim ramazan pidesi
Sosu için
3 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı salça
2 su bardağı su
1 çorba kaşığı şeker
4-5 adet sivri biber
Döneri için
300 gram kıyma
1 adet soğan rendesi
1 adet yumurta
2 diş sarımsak
2 dilim ufalanmış pide
1 çay bardağı galeta unu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kekik, kimyon, pul biber
Közlenmiş 2-3 adet domates ve sivri biber
Yapılışı
Öncelikle derin bir kabın içine kıyma, soğan rendesi, ufalanmış pide, galeta unu, baharatlar, yumurta, sarımsak ve zeytinyağı çok iyi yoğurun. Karışımı buzdolabı poşetine koyup, dondurucuda 2 saat kadar bekletin. Donan harcı bıçakla ince kesip yağsız tavada pişirin. Sosu için gerekli tüm malzemeleri bir tavaya alın. 5 dakika kaynatıp, kenara alın. Servis için pideleri ısıtın. Üzerine pişen döneri, sosunu ekleyin. En son kızgın tereyağını ekleyip, közlenmiş biber domatesle servis edin.
BÜZGÜ BÖREK
Malzemeler
4 adet yufka
Sosu için
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
İçi için
200 gram lor peyniri
2 adet patates
Yarım demet maydonoz
Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
Öncelikle patatesi haşlayın. Patatesi ezip, içine lor peyniri ve kıyılmış maydanozu ekleyip, karıştırın. Ayrı bir kasede sosunu için süt, su, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Yufkanın bir tanesini tezgaha açıp üzerine sosu sürün. Bir kenarını katlayın. İç harcı yufkanın üzerine serin. Diğer kenarı onun üzerine katlayıp, dikdörtgen hale gelmiş yufkayı elinizle büzgü büzgü olmasını sağlayın. Ortasından kesip tepsiye dizin. Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayıp dizin. Üzerine kalan sosu dökün. 180 derecede 35 dakika pişirin.
MÜCVER
Malzemeler
4 -5 adet kabak rendelenip suyunu iyice sıkın
4 adet yumurta
Yarım demet maydanoz
Yarım dereotu
Yarım demet nane
200 gram beyaz peynir
1 su bardağı kadar un
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri (istenirse)
1 adet rendelenmiş soğan
Tuz, karabiber, pul biber
Kızarmak için ayçiçek yağı
Yapılışı
Öncelikle yeşillikleri yıkayıp ince bir şekilde kıyın. Rendelenmiş kabakları bir kaba alıp üzerine yumurtaları kırın. Kalan tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Kaşıkla alıp, kızgın yağda, önlü arkalı pişirin.
İRMİK TATLISI
Malzemeler
2 su bardağı irmik
4 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
1 paket kabahat tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı un
1 adet portakal kabuğu
1 adet limon suyu
Şerbet için
4 su bardağı su
3 su bardağı şeker
Yarım limon
Yapılışı
Öncelikle yumurtaları şekerle çırpın. Diğer tüm malzemeleri içine ekleyip karıştırın. Dikdörtgen ya da kare bir fırın kabına boşaltıp, 170 derecede 35 dakika pişirin. Bu arada şerbeti kaynatın. 15 dakika kaynatın. Tatlı sıcakken, şerbeti ılıkken birleştirin. Yani fırından çıkan tatlının üzerine, hemen ılık şerbeti döküp soğumaya bırakın.
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