Balığın en güzel hali: Ballı somon tarifi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 20:55

Güncelleme: 24.01.2025 - 20:55

Somon, omega-3 yağ asitleri ve yüksek protein içeriğiyle sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biridir. Ballı sosla pişirilen somon, hem hafif hem de lezzet dolu bir ana yemek seçeneği sunuyor. Özel bir akşam yemeği için, ister günlük yiyeceklerinize lezzet katmak için bu tarifi devam ettirin. Peki, balığın en güzel hali olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes ballı somon tarifi...

BALLI SOMON TARİFİ

Malzemeler

4 kişilik:

4 adet somon fileto

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek yağı yağı

2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

1 çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Susam (isteğe bağlı, üzeri için)

BALLI SOMON YAPILIŞI

Fırını 200°C'de (fanlı fırın için 180 derece) çalıştırın.

Somon filetolarını yıkayıp kurulayın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt sererek atın.

Küçük bir kâsede bal, soya sosu, zeytinyağı, sarımsak, zencefil ve limon suyunun homojen bir şekilde soslanmasını sağlayın.

İsteğe bağlı olarak biraz daha tatlı ya da ekşi hale getirmek için bal veya limon miktarını artırabilirsiniz.

Hazırladığınız sosu bir fırça yardımıyla somonların her iki görünümü eşit şekilde uzar.

Sosun somonlara derinlemesine nüfuz etmesi için balıkların üzerini streç filmle genişletilmiş 15-30 dakika dinlendirebilirsiniz.

Bu adım, somonların daha lezzetli olmasını sağlar ancak aceleniz varsa doğrudan pişirme işlemine katılabilirsiniz.

Marine edilmiş somonları fırına yerleştirerek. Somonlar, fırının sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 12-15 dakika içinde pişecektir.

Pişirmenin sonunda uzatmanın hafifçe karamelize olması için 1-2 dakika boyunca fırının ızgara ayarını kullanabilirsiniz.

Fırından çıkan somonları bir servis tabağına alın.

Üzerine susam serpilebilir ve yanında buharda pişirilmiş sebzeler, kinoa veya pilav gibi garnitürlerle servis yapabilirsiniz.

Limon dilimleriyle süsleyerek yemeğinizi görsel olarak da zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!