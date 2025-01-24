Osmanlı'dan gelen serinletici tatlı: Helatiye tarifi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:49

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:49

Osmanlı mutfağı, tatlılarıyla adeta bir sanat sergiler. Şerbetli tatlılardan sütlü tatlılara uzanan geniş bir yelpazede, Helatiye farklı bir yere sahiptir. Saray sofralarının zarafetini taşıyan bu tatlı, hem lezzeti hem de hafifliğiyle tercih edilen bir Osmanlı klasiğidir. Süt, nişasta ve meyvelerin buluştuğu bu nefis tatlı, özellikle yaz günlerinde soğuk olarak servis edilerek sofraları ferahlatır.

HELATİYE TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 çay bardağı file badem

1 çay bardağı fıstık içi

1 çay bardağı nar taneleri

1 çay bardağı doğranmış kuru meyve (kayısı veya incir)

Yapılışı