Osmanlı mutfağından günümüze gelen bir lezzet: Mutancana tarifi

Osmanlı saray mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Mutancana, tatlı ve tuzlu lezzetlerin harmanlandığı, damaklarda unutulmaz bir iz bırakan bir yemektir. Kuru meyveler, badem ve bal gibi özel malzemelerle hazırlanan bu yemek, günümüzde de sofraları şenlendirmeye devam ediyor.

Osmanlı mutfağından günümüze gelen bir lezzet: Mutancana tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:43

Osmanlı mutfağı, sadece yemekleriyle değil, hikâyeleriyle de bir kültür mirasıdır. Mutancana, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri olarak bilinir ve saray sofralarının baş tacıdır. Etin ve meyvenin birlikte dans ettiği bu yemek, bal ve sirke gibi zıt tatları ustalıkla bir araya getirir.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • 1 çay bardağı kuru kayısı (doğranmış)
  • 1 çay bardağı kuru incir (doğranmış)
  • 1 çay bardağı badem (kabuksuz)
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Tuz ve karabiber
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılış

  1. Tereyağını bir tencerede eritin ve kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin. Etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  2. Etler kavrulurken bademleri ayrı bir tavada hafifçe kavurun ve kenara alın.
  3. Etlerin üzerine kuru üzüm, doğranmış kuru kayısı, kuru incir ve kavrulmuş bademleri ekleyin.
  4. Bal ve sirkeyi karışıma ilave edip iyice karıştırın.
  5. Tuz, karabiber ve tarçını ekleyip tencereye 1 su bardağı sıcak suyu ilave edin.
  6. Yemeği kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika, etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  7. Yemeği ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.

Etiketler: #Mutancana tarifi #tarif #Osmanlı mutfağı

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