Osmanlı mutfağından günümüze gelen bir lezzet: Mutancana tarifi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:43

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:43

Osmanlı mutfağı, sadece yemekleriyle değil, hikâyeleriyle de bir kültür mirasıdır. Mutancana, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri olarak bilinir ve saray sofralarının baş tacıdır. Etin ve meyvenin birlikte dans ettiği bu yemek, bal ve sirke gibi zıt tatları ustalıkla bir araya getirir.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuru kayısı (doğranmış)

1 çay bardağı kuru incir (doğranmış)

1 çay bardağı badem (kabuksuz)

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

Tuz ve karabiber

1 su bardağı sıcak su

Yapılış