Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:24

Hafız Mustafa’nın poğaçayı ilk bulan ve imal eden kişi olduğu bilinmektedir. Hafız Mustafa, hamur işi ve tatlıcılık alanında 1926-1938 yılları arasında Avrupa’da 11 adet madalya kazanmıştır. Eskiden poğaça daha çok çörek ve bohça adıyla bilirmiş. Değişik tariflerle günümüze kadar gelen poğaça aile toplantılarında, önemli günlerde veya kutlamalarda sıkça yapılır ve her yaş tarafından severek tüketilir. Mayalı ve mayasız olarak farklı çeşitlerde hazırlanır. İşte günümüzün sevilen lezzetlerinden püf noktalarıyla pastane usulü dereotlu peynirli poğaça tarifi…

DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA

Malzemeler



125 gram tereyağı



3- 4 su bardağı un

2 adet yumurta



Yarım çay bardağı yoğurt



2 yemek kaşığı sirke



1 çay bardağı sıvı yağ



1 paket kabartma tozu



1 tatlı kaşığı toz şeker



1 tatlı kaşığı tuz



Yarım demet dereotu



İçi için



150 gram beyaz peynir



Üzeri için



1 adet yumurta sarısı



1 yemek kaşığı sıvı yağ



Çörek otu



Yapılışı



Öncelikle hamuru için geniş bir yoğurma kabına tereyağı, yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, kabartma tozu, şeker, tuzu alıp karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Son olarak ince kıyılmış dereotunu ekleyip ve hamuru son kez toparlayalım. İç harcı için beyaz peyniri çatalla ezin. Hamurdan bir parça kopartıp, elimizde yuvarlayalım. Ardından tezgaha alarak elle daire şeklinde açıp, orta kısmına iç harcından yerleştirerek hamurun uç kısımlarını katlayın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayın. Poğaçaları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alın. 1 adet yumurta sarısına sıvı yağ ekleyerek karıştırdıktan sonra fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürün. Çörek otunu serpin. Önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI…

Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması gerekmektedir.



Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmelisiniz.



Hamurun kıvamı ele yapışmayacak ve yumuşak bir kıvamda olmalı.



Poğaça hamuru hazırlarken sirke kullanırsanız kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır.





