Açma nasıl yapılır? Açma hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:18

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:18

Açma hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Aynı şekilde süt mutlaka ılık olmalı, soğuk süt kullanırsanız hamur kabarmaz. Hamurun mayalanması için en az 40-50 dakika arasında beklemeniz gerekir. Tepsi mayası hamurunuzun daha iyi kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlar. Açma sade olarak tüketilebildiği gibi çikolatalı, peynirli, patatesli gibi çeşitlendirilerek de yapılabilir. Açma en güzel mayalı hamurdan yapılır ve daha fazla yağ kullanılır. Kabarık ve tel tel ayrılan yapıda olmalıdır. İşte püf noktalarıyla açma tarifi…

AÇMA

Malzemeler



5 su bardağı un



1 su bardağı ılık su



1 çay bardağı ılık süt



1 çay bardağı ayçiçek yağı



1 paket ınstat maya



2 adet yumurta



2 yemek kaşığı toz şeker



Bir tatlı kaşığı tuz



150 gram tereyağı



Yapılışı



Öncelikle derin bir karıştırma kabının içine un, tuz, toz şeker ve maya ilave edip karıştırdıktan sonra ortasını açın. Ilık süt, ılık su, yumurta ve ayçiçek yağını ekleyip, ortadan başlayarak hamuru yoğurun. Hamur kulak memesi yumuşaklığında olacak. Hamurun üzerini örtüp yarım saat dinlendirin. Sonrasında bezelere bölüp yuvarladıktan sonra üzerine örtü kapatıp bir 15 dakika daha bekletin. Hamuru rulo hali getirip, oda sıcaklığında tereyağını sürün. Biraz beklettikten bir ucundan tutup diğer ucundan geriye doğru çekerek içinde kıvrımlar oluşturun. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye iki ucunu birleştirdiğimiz açmaları dizin. Üzerine nemli bir bez kapatıp yarım saat kadar daha mayalandırın. Sonrasında yumurta sarısı sürüp, çörekotu serperek önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirin. Afiyet olsun!

