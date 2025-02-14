Ege mutfağının hafif lezzeti: Sinkonta tarifi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:57

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:57

Türk mutfağı, zeytinyağlı yemekleriyle ünlüdür ve Ege mutfağı, sebzelerle hazırlanan sağlıklı tarifleriyle ön plana çıkar. Sinkonta da özellikle İzmir mutfağında sıkça yapılan, fırında pişen hafif ve besleyici bir yemektir. Kabak ve soğanın zeytinyağı ile birleştiği bu tarif, hem ana yemek hem de meze olarak tüketilebilir.

SİNKONTA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet kabak

2 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sirke

Yarım su bardağı su

Üzeri için dereotu veya maydanoz

Yapılış: