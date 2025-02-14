Ege mutfağının hafif lezzeti: Sinkonta tarifi

Kabak ve soğanın nefis uyumuyla hazırlanan, zeytinyağlı yemeklerin en özel tariflerinden biri olan sinkonta, Ege mutfağının hafif ve sağlıklı lezzetlerinden biri! İşte adım adım geleneksel sinkonta tarifi!

Ege mutfağının hafif lezzeti: Sinkonta tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:57

Türk mutfağı, zeytinyağlı yemekleriyle ünlüdür ve Ege mutfağı, sebzelerle hazırlanan sağlıklı tarifleriyle ön plana çıkar. Sinkonta da özellikle İzmir mutfağında sıkça yapılan, fırında pişen hafif ve besleyici bir yemektir. Kabak ve soğanın zeytinyağı ile birleştiği bu tarif, hem ana yemek hem de meze olarak tüketilebilir.

SİNKONTA TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet kabak
  • 2 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım su bardağı su
  • Üzeri için dereotu veya maydanoz

Yapılış:

  1. Kabakları iyice yıkayın ve halka halka doğrayın.
  2. Soğanları piyazlık (yarım ay şeklinde), sarımsakları ince ince doğrayın.
  3. Bir kaseye kabak, soğan ve sarımsakları alın. Üzerine zeytinyağı, tuz, baharatlar, un ve sirkeyi ekleyerek iyice harmanlayın.
  4. Karışımı geniş bir fırın kabına dökün ve üzerine yarım su bardağı su ekleyin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar, kabaklar yumuşayana ve üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
  6. Fırından çıkardıktan sonra üzerine ince kıyılmış dereotu veya maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

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