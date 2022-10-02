Mevsiminde tüketin: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir? Bal kabağı çorbası kaç kalori?
Sonbaharın gelişiyle birlikte tezgahlarda yer bulan bal kabağı, oldukça sağlıklı bir besindir. Havaların soğumasıyla birlikte uzmanlarca da tüketilmesi önerilen bal kabağı çorbasının tarifini sizler için derledik. Peki, bal kabağı çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?
Sonbaharın en yararlı besinleri arasında yer alan bal kabağı birçok tarifte kullanılıyor. Sağlık açısından da oldukça yararlı olduğu bilinen bal kabağı özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmede ve bağırsak sorunlarını gidermede tavsiye edilen bir sebzedir. İşte, bal kabağı çorbası tarifi...
BAL KABAĞI ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 3 dilim bal kabağı
- 1 tane havuç
- 1 tane orta boy patates
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- Zeytinyağı
- Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal
- 2 litre su
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet
BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Öncelikle kabakları temizleyin ve küp şeklinde doğrayın.
- Patatesi rendeleyin ve su ile birlikte tencereye alıp, kaynatın.
- Rendelenmiş havuç, küp küp doğranmış soğan ve sarımsağı tavada zeytinyağı ile kavurun. Ardından tencereye ekleyin.
- Bir bardak et suyunu ve tuzu da tencereye ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.
- Ardından tenceredeki malzemeleri blender'den geçirin ve çorbaya süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.
- Çorbanızı en kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiberi ekleyip, altını kapatın.
Kıvam koyu olursa sütü koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa süt ile birlikte 1 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz.
BAL KABAĞI ÇORBASI KAÇ KALORİ?
1 kase kabak çorbası (200 gr) yaklaşık olarak 43 kaloridir. Besin değeri yüksek ve sağlıklı bir tarif olan bu çorbayı hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenmek isteyenler sofralarına ekleyebilir.
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