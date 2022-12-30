Tam da mevsimi: Bal kabağı

30 Aralık 2022 Cuma, 10:39

Ekim ayından itibaren tezgahlarda yerini alan bal kabağı kış aylarının sağlıklı ve lezzetli meyvelerinden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bal kabağının, kışın haftada bir kez tüketilmesi önerilir. Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra, kilo vermeye yardımcı olan besinler arasındadır. Yüksek lif içerir. Kışın en lezzetlilerinden olan bal kabağından, sevilen 2 tarif…

BAL KABAKLI CHEESECAKE

Malzemeler

TABANI İÇİN

2 paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

KREMASI İÇİN

2 paket labne penir

1 küçük paket krema

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

PÜRESİ İÇİN

300 gram bal kabağı

Yarım çay bardağı toz şeker

Tarçın

Yarım su bardağı su

Yapılışı

Tabanı için bisküvileri rondodan un haline getirinceye kadar çekin.

Erittiğiniz tereyağını bisküvilere ekleyip karıştırın, kelepçeli kalıbın tabanına elinizle bastırarak yayın.

Hazırladığınız tabanın donması için dondurucuya alın ve 15 dakika dinlendirin.

Kreması için yumurtanın aklarını ve sarılarını birbirinde ayırın. Ayrı kaplara koyun.

Sarıları ve 1 su bardağı toz şekeri eriyinceye kadar çırpın.

Eriyen şekerin üstüne labne peyniri ve kremayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Başka bir kapta yumurtanın aklarını 1 yemek kaşığı toz şeker ekleterek kar haline getirin.

Kabaran aklara un ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

2 ayrı karışımı birbirine spatula yardımıyla ekleyerek alttan yukarıya doğru karıştırın.

Karışımı bisküvi tabanını üzerine dökün önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-40 dakika arası

pişirin. Soğuması için fırının kapağını açarak dinlendirin.

Sosu için bal kabağı, su, şeker ve tarçını tencereye alın. Bal kabakları yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen karışımı ezerek püre haline getirin, soğutun ve pişen cheesecake’nin üzerine dökün.

En az 4 saat ya da bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapın. Afiyet olsun.

BAL KABAKLI PUDİNG

Malzemeler

5 su bardağı süt

3 çorba kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

2 su bardağı küçük doğranmış bal kabağı

2 çorba kaşığı toz şeker

Yapılışı

Doğranmış bal kabağını küçük bir tencereye alıp toz şekeri üzerine serpin. Ardından kabakların

yarısına gelecek kadar su koyup orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayınca fazla

suyu varsa süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin.

Muhallebiyi pişireceğiniz tencereye unu, nişastayı, şekeri ekleyin. Sütü azar azar ilave ederek

karıştırın. Çırpıcı yardımıyla göz göz kaynayana kadar, karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve

vanilyayı ekleyip, karıştırın.

Muhallebinin yarısını kaselere paylaştırın. Kalan yarısına bal kabağı püresini ilave edip karıştırın ve

kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup, üzerini dövülmüş ceviz, fındık veya kurutulmuş meyveler

serperek servis yapın. Afiyet olsun.