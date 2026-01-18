Balkan mutfağının efsane lezzeti: Flija tarifi

Kosova ve Arnavutluk mutfağının meşhur lezzeti flija, kat kat pişirilen hamuru ve tereyağlı sosuyla sofralara geleneksel ve doyurucu bir tat sunuyor. Peki, Balkan mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, kahvaltı sofralarına çok yakışan flija tarifi...

FLİJA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

100 gram tereyağı

3-4 yemek kaşığı kaymak veya yoğurt

FLİJA YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, süt, yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Karışım krep hamurundan biraz daha koyu olmalıdır.

Yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine ince bir kat hamur dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstü hafif kızarana kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkarın, üzerine tekrar ince bir kat hamur ekleyin.

Bu işlemi hamur bitene kadar kat kat tekrarlayın.

Son kat piştikten sonra eritilmiş tereyağını ve kaymağı üzerine gezdirin.

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Flija; yoğurt, ayran veya bal ile birlikte servis edilebilir.

Özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde doyurucu bir alternatiftir.

Afiyet olsun!