Balkan mutfağının gizli hazinesi: Dızmana tarifi

Dızmana, özellikle Bulgaristan ve Balkan göçmeni ailelerin sofralarında sık sık hazırlanan, yumuşacık hamuru ve üzerine dökülen yoğurtlu-sütlü karışımıyla benzersiz bir lezzet sunan geleneksel bir börek çeşididir. Hem ekonomik hem de oldukça doyurucu olan dızmana, kahvaltıdan çay saatine, hatta akşam yemeklerinde bile afiyetle tüketilebilir. Peki, Balkan mutfağının gizli hazinesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, yumuşacık kıvamıyla dızmana tarifi...

DIZMANA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4–4,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

½ çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

DIZMANA YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kaba alın. 5 dakika bekletin.

Üzerine sıvı yağ, tuz ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

1 saat mayalanmaya bırakın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, elinizle yuvarlayıp tepsiye dizin.

Yoğurt, yumurta, sıvı yağ, kabartma tozu ve tuzu bir kapta çırpın.

Bezelerin üzerine eşit şekilde sosu yayıp 10 dakika bekletin.

180°C’de yaklaşık 30–35 dakika altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarır çıkarmaz sıcak tüketin.

Dilerseniz yanına peynir, zeytin veya domates ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!