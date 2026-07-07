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Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi
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Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi

7.07.2026 10:08:00
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Haber Merkezi
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Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi

Puf puf kabaran hamuru, peynirli iç harcı ve üzerini kaplayan nefis yoğurtlu sosuyla Milinka, Balkan mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. İşte enfes milinka tarifi...

Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi

Balkan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan Milinka, klasik poğaçalardan farklı olarak kat kat hazırlanan yapısı ve fırında nar gibi kızaran görüntüsüyle dikkat çeker. Özellikle Bulgaristan başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinde uzun yıllardır yapılan bu özel hamur işi, yumuşak dokusu ve peynirli iç harcı sayesinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte enfes milinka tarifi...

Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi

MİLİNKA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 paket yaş maya (42 gram)
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Sosu için:

  • 1 kase yoğurt
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

MİLİNKA YAPILIŞI

Yaş mayayı küçük parçalara ayırıp şeker ve ılık süt ile karıştırın. 

Yaklaşık 10-15 dakika köpürmesini bekleyin.

Kabaran mayaya sıvı yağı ekleyin.

Un ve tuzu geniş bir kaba alın. 

Ortasını açıp mayalı karışımı ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru birkaç bezeye ayırın ve dikdörtgen şeklinde açın.

Hamurların üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve ufalanmış beyaz peyniri serpiştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve yaklaşık üç parmak genişliğinde dilimleyin.

Dilimleri yağlanmış tepsiye dik şekilde dizin.

Yoğurt, yumurta sarısı, eritilmiş tereyağı ve tuzu karıştırarak sos hazırlayın. Sosu hamurların üzerine gezdirin.

İsterseniz üzerine susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilık olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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