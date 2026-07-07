Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi

Balkan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan Milinka, klasik poğaçalardan farklı olarak kat kat hazırlanan yapısı ve fırında nar gibi kızaran görüntüsüyle dikkat çeker. Özellikle Bulgaristan başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinde uzun yıllardır yapılan bu özel hamur işi, yumuşak dokusu ve peynirli iç harcı sayesinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte enfes milinka tarifi...