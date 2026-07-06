Tencerede lokum gibi: Sebzelerin şov yaptığı etli türlü yemeği tarifi...

Yaz kış fark etmeksizin mutfakların en vitaminli, en bereketli ve suyuyla ekmek yediren o dev klasiği! Patlıcan, kabak, taze fasulye, patates ve kuşbaşı etin aynı tencerede kendi sularıyla ağır ağır piştiği Türlü, sebzelerin lezzetlerinin birbirine karıştığı tam bir lezzet şölenidir.

MALZEMELER

300 gram dana kuşbaşı et

2 adet orta boy patlıcan (Alacalı soyulup iri küp doğranmış, acısı alınmış)

2 adet orta boy kabak (İri küp doğranmış)

2 adet orta boy patates (İri küp doğranmış)

1 avuç taze fasulye (Ayıklanmış ve ortadan kırılmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet domates (Kabukları soyulup küp doğranmış)

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su (Sebzeler de su salacaktır)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tencereye sıvı yağını alın ve yüksek ateşte ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip, renkleri dönüp suyunu tamamen çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Ardından salçaları ilave edip çiğ kokusu çıkana kadar karıştırın.

Ocağın altını kısın ve tenceredeki etleri düzleyin. Malzemeleri ezilmemeleri için tencereye kat kat ve pişme sürelerine göre dizeceğiz. En alta taze fasulyeleri, onun üzerine patatesleri, patateslerin üzerine kabakları, en üste ise patlıcanları eşit şekilde yayın. (Bu aşamadan sonra yemeği karıştırmayacağız).

En üstteki patlıcanların üzerine küp doğranmış domatesleri ve baharatları serpiştirin.

Yemeğin suyu, sebzelerin hizasını çok az geçecek kadar (çok sulandırmadan) kenardan sıcak su olarak ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık konuma getirin. Hiç karıştırmadan, tüm sebzeler ve etler lokum gibi yumuşayana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ağır pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ilave edin. Dinlendirdikten sonra servis tabağına alırken sebzeleri ezmemeye özen gösterin.